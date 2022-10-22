Таку думку 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, що Ізраїль готовий надати системи раннього попередження про ракетні атаки, але цього замало.

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Таємна домовленість Ізраїля та Росії

Піонтковський розповів, що існує таємна домовленість між Росією та Ізраїлем. Вона була досягнута особисто колишнім прем'єром Нетаньяху, який зустрічався з Путіним дуже часто, ледь не по 7 разів на рік їздячи в Москву. Вони обговорювали дуже важливе для Ізраїля питання.

Іран, який погрожує зруйнувати Ізраїль, почав створювати військові бази в Сирії, буквально на кордоні з Ізраїлем. Ізраїль домовився з Москвою, що він буде безкарно нищити іранські об'єкти, й російська ППО не буде йому заважати. Це цінна домовленість,

– зазначив російський публіцист.

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Ізраїль дотримується її

Він продовжив, що Ізраїль дотримується її. Тому він уникає дій, які б могли не сподобатись Росії і змусили б її відмовитись від цієї домовленості. Ізраїль зауважує, що в нього також є проблеми з безпекою.

"Однак усе одно надає допомогу захисного характеру, медичного й деякі системи оборони. Утім він не готовий переходити ці межі, через делікатні стосунки з Москвою", – наголосив Піонтковський.

За його словами не варто так перейматись через Ізраїль. Його можна зрозуміти через проблеми в Сирії, і його допомога не така критична. Набагато важливіше, щоб США постачала ракети, а та ж Німеччина танки "Leopard", про які мовиться вже кілька місяців.

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