Керівник ОП розповів учасникам онлайн-зустрічі, що Україна потерпає від ударів ракетами й дронами. 10 жовтня на територію нашої держави ворог випустив 84 ракети та 24 ударні БПЛА.

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Чому допомога Ізраїлю важлива для України

Напередодні міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що відмовляється передавати Україні зброю. Після чого, Андрій Єрмак запевнив, що Ізраїль повинен долучитися до дієвої допомоги Україні, адже в часи, коли агресор створює загрози для всього світу, неможливо залишатися стороннім спостерігачем. За словами Єрмака, важливо розблокувати військово-технічну співпрацю між двома країнами.

Єврейські громадські організації зараз мають змогу вплинути на ситуацію та схилити ізраїльський уряд до надання нашій державі необхідних систем.

Сьогодні голос кожного з вас, ваших організацій є критично важливим у питанні ППО, у чому Ізраїль має справді великий досвід, а головне – має ці системи,

– наголосив Андрій Єрмак.

Він закликав підтримати Україну в укладенні Київського безпекового договору щодо механізму безпекових гарантій.

Підтримка України – в інтересах Ізраїлю

Голова виконавчої ради Єврейського агентства для Ізраїлю Натан Щаранський зазначив, що війна в Україні – це не лише трагедія українського народу, це війна за майбутнє всього вільного світу.

Тому я, як і всі присутні тут, вважаю, що бути разом з Україною в цей момент – це не просто моральний обов’язок, це в інтересах Ізраїлю,

– сказав Натан Щаранський.

Він зазначив, що системи раннього попередження про ракетні атаки, які готовий надати Ізраїль, допоможуть Україні економніше застосовувати засоби ППО та оперативніше інформувати громадян. Проте, за його словами, Ізраїль може надавати набагато більшу допомогу, тож це – лише перший крок, і все має вирішуватися в процесі переговорів.

Головний рабин Києва Яків Дов Блайх запропонував створити міжнародний комітет євреїв на підтримку України в боротьбі з терором і звернутися до уряду й народу Ізраїлю із закликом підтримати Україну.

Яку допомогу Ізраїль може надати Україні: оцінки експертів

Павло Нарожний зазначив, що в Ізраїля є багато військових потужностей, які могли б допомогти Києву у війні. Зокрема, це залізний купол та потужні безпілотники.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що лише рішуча підтримка міжнародних партнерів призведе до нашої перемоги та зупинення зла, яким є Росія і всі, хто їй допомагає.

Військовий експерт Олександр Мусієнко сказав, що насамперед Україні від Ізраїлю потрібна інформація про іранські об'єкти військово-промислового комплексу, а також відомості про їхні потужності, розташування та виробничі можливості.

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