Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, якої саме помочі Україна потребує від Ізраїлю зараз найбільше. Свою думку з цього приводу він висловив в ефірі 24 каналу.
Увага Україна офіційно проситиме Ізраїль невідкладно надати системи ППО
За його словами, насамперед Україні потрібна інформація про іранські об'єкти військово-промислового комплексу, а також відомості про:
- їхні потужності;
- розташування;
- виробничі можливості.
Усе для того, аби ми могли розуміти, до яких неприємних "сюрпризів" від Ірану готуватись.
Крім цього, нам також потрібна інформація від Ізраїлю щодо їхнього досвіду боротьби з іранськими безпілотниками, ракетами або іншою зброєю.
Зрештою, нам потрібна безпосередня допомога від країни.
Якщо Ізраїль не бажає надавати засоби протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та "Залізний купол" чи "Пращі Давида", які вони використовують – це одне. Однак в Ізраїлю точно є антидронові технології, які дають можливість переривати сигнали дрона з супутику,
– зазначив Мусієнко.
В принципі, у них також є відповідні системи, які можуть знищувати дрони, зокрема шахіди.
Якої військової допомоги Україна потребує від Ізраїлю: дивіться відео
Ізраїль змінив позицію щодо військової допомоги Україні
- Напередодні видання The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов’язання постачати зброю Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а і ракети класу "земля-земля".
- У виданні також зазначали, що Україна після масованих обстрілів 10 – 11 жовтня зверталася до Ізраїлю з проханням допомогти із системами ППО "Залізний купол" та зенітно-ракетними комплексами Barak-8. Ізраїль буцімто відмовив через страх перешкоджання Росією здійснення операцій у Сирії.
- Водночас у NYT зазначили, що Ізраїль міг надати Україні розвідувальні дані про іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що шокований відсутністю допомоги Україні від Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Тож Україна вирішила надіслати уряду Ізраїлю офіційну ноту з проханням невідкладно надати системи ППО. Київ хоче започаткувати співробітництво щодо отримання Україною відповідних технологій.