Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, якої саме помочі Україна потребує від Ізраїлю зараз найбільше. Свою думку з цього приводу він висловив в ефірі 24 каналу.

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За його словами, насамперед Україні потрібна інформація про іранські об'єкти військово-промислового комплексу, а також відомості про:

їхні потужності;

розташування;

виробничі можливості.

Усе для того, аби ми могли розуміти, до яких неприємних "сюрпризів" від Ірану готуватись.

Крім цього, нам також потрібна інформація від Ізраїлю щодо їхнього досвіду боротьби з іранськими безпілотниками, ракетами або іншою зброєю.

Зрештою, нам потрібна безпосередня допомога від країни.

Якщо Ізраїль не бажає надавати засоби протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та "Залізний купол" чи "Пращі Давида", які вони використовують – це одне. Однак в Ізраїлю точно є антидронові технології, які дають можливість переривати сигнали дрона з супутику,

– зазначив Мусієнко.

В принципі, у них також є відповідні системи, які можуть знищувати дрони, зокрема шахіди.

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