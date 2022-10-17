Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, Ізраїль – це дуже просунута з військової точки зору країна.

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Як зазначив Нарожний, якби Ізраїль справді погодився підтримати Україну зброєю, то ця допомога могла б бути дуже значною.

Чим Ізраїль міг би допомогти Україні

За словами військового експерта, в цієї країни є багато військових потужностей, які могли б допомогти Києву у війні.

По-перше, це залізний купол – пересувна всепогодна система протиповітряної оборони. На думку Нарожного, Ізраїль міг би поділитися певними елементами цієї ППО.

– пересувна всепогодна система протиповітряної оборони. На думку Нарожного, Ізраїль міг би поділитися певними елементами цієї ППО. По-друге, в Ізраїля дуже розвинена ракетна індустрія .

. По-третє, ця країна є світовим лідером за виробництвом надпотужних безпілотників. Як розповів військовий експерт, найсучасніші зразки турецького Javelin стріляють на відстань у 4,5 кілометра. Тоді як Ізраїль має аналог Javelin, який стріляє на 20 – 30 кілометрів.

Чому Ізраїль не надає зброю Україні

До цього часу Єрусалим не надавав військової допомоги Україні. Це пов'язано з певним баченням того, що відбувається в Україні.

Ізраїль на це все дивиться у специфічному форматі. Мовляв, ми ж живемо під такими ж терористичними атаками з 80-х років. На нас падають такі самі дрони та ракети. Жителі Ізраїлю можуть сказати, що вони самі чинять спротив і їм ніхто не допомагав,

– сказав Нарожний.

Також, за словами військового експерта, з точки зору Ізраїлю, в історії України є багато контроверсійних особистостей, починаючи з часів Богдана Хмельницького і закінчуючи Другою світовою війною.

"Вони не дуже розуміють нашу історію і можуть бачити те, що відбувається між Україною та Росією, під зовсім іншим кутом", – зауважив Нарожний.

За яких умов може змінитися позиція Ізраїлю

Як зазначив військовий експерт, якщо Єрусалим не надаватиме Україні зброї, то міг би допомогти іншим чином.

"Ізраїль міг би знищити заводи по виробництву дронів в Ірані. Їм це доволі просто зробити", – сказав Нарожний.

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Він додав, що ситуація з військовою допомогою може кардинально змінитися, коли в Україні вперше впаде ракета іранського виробництва.

Коли ми зможемо знайти залишки такої ракети та довести, що ця ракета – саме іранського походження, передати ці докази Ізраїлю, тоді ця допомога буде набагато реалістичнішою, ніж зараз. Якщо ми доведемо, що Іран певним чином веде війну проти нас, то спрацює формат "ворог мого ворога – мій друг",

– сказав військовий експерт

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