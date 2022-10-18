Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, в какой именно помощи Украина требует от Израиля сейчас больше всего. Свое мнение на этот счет он высказал в эфире 24 канала.

Внимание Украина будет официально просить Израиль безотлагательно предоставить системы ПВО

По его словам, в первую очередь Украине необходима информация об иранских объектах военно-промышленного комплекса, а также сведения о:

их мощности;

расположение;

производственные способности.

Все для того, чтобы мы могли понимать, к каким неприятным "сюрпризам" от Ирана готовиться.

Кроме того, нам также нужна информация от Израиля об их опыте борьбы с иранскими беспилотниками, ракетами или другим оружием.

Наконец, нам нужна непосредственная помощь от страны.

Если Израиль не желает предоставлять средства противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и "Железный купол" или "Пращи Давида", которые они используют – это одно. Однако у Израиля точно есть антидроновые технологии, которые дают возможность прерывать сигналы дрона со спутника.

– отметил Мусиенко.

В принципе, у них также есть соответствующие системы, которые могут уничтожать дроны, в частности, шахиды.

Какая военная помощь Украине требует от Израиля: смотрите видео

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