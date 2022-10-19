Відповідну інформацію повідомили ЗМІ, посилаючись на двох дипломатів ЄС. Вони запевнили, що це є ознакою погіршення відносин між Брюсселем і Тегераном.

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ЄС накладе нові санкції на Іран

Європейський Союз готується накласти санкції на Іран за постачання Росії безпілотників, які використовувалися для ударів по цілях в Україні,

– мовиться в повідомленні.

Попередньо відомо, що європейські чиновники складають список фізичних та юридичних осіб.

Радбез ООН обговорить поставки

Варто пригадати, що 19 жовтня ЗМІ написали, що під час закритого засідання Радбез ООН обговорить поставки іранського озброєння Росії.

"Наші французькі та британські союзники публічно запропонували оцінку того, що постачання Іраном цих БпЛА Росії є порушенням резолюції 2231 Ради Безпеки ООН. Це те, з чим ми погоджуємося", – заявили у Держдепі США.

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