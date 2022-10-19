Іранська військова допомога Кремлю була б у будь-якому випадку і не залежала б від процесу перемовин Ірану з країнами Заходу. Про це 24 каналу розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.
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Орієнтація на Кремль
Експерт зазначив, що орієнтовно у травні у керівництва Ірану визріла думка, що "ядерної угоди" з країнами Заходу не буде.
З того часу вони почали свій дрейф у бік Росії. Результат іранської допомоги Росії був безповоротним. Тегеран все одно на нього пішов би. Росія для Ірану з одного боку клієнт, а з іншого – опора. Через Росію вони намагаються вирішувати свої справи. Це взаємний обмін послугами: доволі коштовний і вартісний для обох сторін,
– пояснив оглядач.
За його словами, Тегеран йде на співпрацю з Москвою навіть зараз, коли розпочалися протести й влада почала хитатися.
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Стан справ щодо "ядерної угоди"
Аналітик розповів, що США та Європа підтримували ідею санкцій проти Ірану, попри перемовини у Відні.
"Іранці самі зробили декілька помилок. Вони вимагали внести пункт про те, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) не є терористичною організацією. Вони вимагали, щоб були юридично зобов'язальні пункти, які більше не дозволять відкликати угоду", – вказав Данилов.
Він підкреслив, що у 2015 році Іран добився "свободи рук" в регіоні й свободи по ракетній програмі в обмін на замороження ядерної програми.
Зараз вони так само "торгували" ядерною програмою, залякуючи світ, щоб відновити позиції по КВІР і найголовніше – свободу рук у регіоні й щодо ракетної програми. Після того, як американці на "корпус" не погодилися, процес зайшов у глухий кут,
– резюмував оглядач.
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- Іран передає Росії дрони-камікадзе, якими вона щодня атакує мирні українські міста, а також об'єкти цивільної й критичної інфраструктури. Відтак, ймовірно, Україна планувала розірвати дипломатичні відносини з Іраном.
- Водночас Іран може надати Росії балістичні ракети, а також "щось трохи складніше". Наприклад, копію ракети Х-55, але з меншою дальністю стрільби – до 1300 кілометрів, замість 2000 кілометрів.
- В ISW вважають, що зараз іранські інструктори наразі перебувають у тимчасово окупованому Криму. Вони намагаються навчити російських військових користуватися дронами-камікадзе Shahed-136.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не хоче мати контактів з Іраном. Все тому, що їхні дрони завдали численних руйнувань цивільній інфраструктурі та принесли українському народу смерті й страждання. Крім цього, ситуація стає напруженішою через повідомлення, що Іран продовжить постачання зброї Росії.