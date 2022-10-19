Іранська військова допомога Кремлю була б у будь-якому випадку і не залежала б від процесу перемовин Ірану з країнами Заходу. Про це 24 каналу розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

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Орієнтація на Кремль

Експерт зазначив, що орієнтовно у травні у керівництва Ірану визріла думка, що "ядерної угоди" з країнами Заходу не буде.

З того часу вони почали свій дрейф у бік Росії. Результат іранської допомоги Росії був безповоротним. Тегеран все одно на нього пішов би. Росія для Ірану з одного боку клієнт, а з іншого – опора. Через Росію вони намагаються вирішувати свої справи. Це взаємний обмін послугами: доволі коштовний і вартісний для обох сторін,

– пояснив оглядач.

За його словами, Тегеран йде на співпрацю з Москвою навіть зараз, коли розпочалися протести й влада почала хитатися.

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Стан справ щодо "ядерної угоди"

Аналітик розповів, що США та Європа підтримували ідею санкцій проти Ірану, попри перемовини у Відні.

"Іранці самі зробили декілька помилок. Вони вимагали внести пункт про те, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) не є терористичною організацією. Вони вимагали, щоб були юридично зобов'язальні пункти, які більше не дозволять відкликати угоду", – вказав Данилов.

Він підкреслив, що у 2015 році Іран добився "свободи рук" в регіоні й свободи по ракетній програмі в обмін на замороження ядерної програми.

Зараз вони так само "торгували" ядерною програмою, залякуючи світ, щоб відновити позиції по КВІР і найголовніше – свободу рук у регіоні й щодо ракетної програми. Після того, як американці на "корпус" не погодилися, процес зайшов у глухий кут,

– резюмував оглядач.

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