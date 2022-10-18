Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше повідомлялось про те, що Іран може надати Росії нові дрони-камікадзе.

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Іран хоче вберегти ланцюги постачання чипів

Ступак зазначив, що Іран намагається максимально дистанціюватись від того, що це він постачає Росії дрони, аби не зірвались ланцюги постачання мікросхем. У деяких дронах було видно, що встановлені американські та європейські чипи. Іран боїться того, що США та Євросоюз почнуть серйозне розслідування, через що ці логістичні ланцюги будуть зірвані, і програму виготовлення дронів доведеться закрити.

Треба враховувати ситуацію в чотирикутнику Іран – Росія – Ізраїль – Україна. Ізраїль до останнього часу займав максимально нейтральну позицію щодо України, не допомагаючи нам. Постачаючи дрони Росії Іран може отримати ядерні технології до іранської ядерної програми. Якщо таке дійсно є, це може повністю змінити ситуацію на Близькому Сході,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

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Путін готовий розраховуватись ядерними технологіями

Експерт Українського інституту майбутнього продовжив, що Путін готовий розраховуватись ядерними технологіями за військову допомогу будь з ким, аби досягти своєї мети – знищення України. Останні 8 місяців у його думках навіть не Україна – НАТО, не Україна – Євросоюз, а знищення України. Немає раціональності в цій війні.

"Росіяни навіть собі не можуть пояснити, навіщо їм потрібна ця війна. Якби це була війна за газові родовища на території України, які Росія хоче собі "віджати", або за нафтові родовища, за корисні копалини, можна було б зрозуміти. Цієї логіки зараз узагалі немає. Ніхто в Росії не розуміє, навіщо та війна, за що. Де ті результати, які задовольнять Путіна", – наголосив він.

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