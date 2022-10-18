Таку думку 24 каналу висловив експерт Defence Express Іван Киричевський. Раніше повідомлялось про те, як і чим Україна закриватиме небо від російських ракет.

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Ракетний потенціал Росії

Киричевський розповів, що з такими темпами застосування ракет, їх росіянам вистачить на 3 місяці. Узимку 2023 року вони опиняться перед рубіконом, де їм далі брати ракети. Звучать повідомлення в американській пресі про те, що є домовленість з Іраном про постачання балістичних ракет. Однак ті ж ЗМІ повідомляли, що Іран віддасть точкові розвідувальні БпЛА, а не масові ударні дрони.

Тому Іран може дати Росії не балістичні ракети, а щось трохи складніше. Наприклад, копію ракети Х-55, але з меншою дальністю стрільби – всього 1300 кілометрів, замість 2000 кілометрів. Цілком можливо, що росіяни намагатимуться дістати якісь ракети і в Північній Кореї. У них є ракети KN23, яка фактично виступає копією "Іскандера",

– зазначив експерт Defence Express.

Він додав, що також не варто виключати, що росіяни спробують повернути у стрій свої ракети "Ельбрус" з дальністю стрільби до 300 кілометрів. Навіть якщо це буде дико неефективний у сучасних умовах засіб, вони зможуть адаптувати це для обстрілів мирних міст. Не варто також забувати, що в них лишаються ракети для комплексів "Онікс" і "Бастіон".

"Ці ракети можуть далі використовуватись для обстрілів приморських міст, як-от Одеса чи Миколаїв. Зокрема, нещодавно росіяни намагались обстріляти Миколаїв з "Бастіона", щоправда, декілька ракет вибухнули на старті. Однак вони можуть спробувати застосувати їх ще раз, щоб зекономити ракети інших типів для ударів по інших містах України, на жаль", – зауважив Киричевський.

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Іранські й російські БпЛА

Експерт Defence Express продовжив, що росіяни можуть розробляти власні БпЛА, але не можуть виготовляти, що багато говорить про рівень їхнього технічного забезпечення. Іранські "мопеди" виявились складними в плані радіолокаційної боротьби, бо на них стоять блокіратори сигналів від антидронових рушниць, для виготовлення яких використовують тайванські чипи.

Це настільки дефіцитний блокіратор, що для своїх "Орланів" росіянам не вистачає їх. Тому й виходить, щоб посадити "Орлан" достатньо антидронової рушниці, а іранські літаючі "мопеди" створюють настільки великі проблеми. Улітку росіяни намагались застосувати по наших цілях свої вітчизняні дрони. Однак там менша маса боєголовки, а також примітивніші вироби,

– наголосив він.

За словами Киричевського, у росіян були спроби атакувати наші РЛС, однак розрахунок РЛС просто розстрілював російські дрони з автоматів. Так і набігла тисяча збитих російських безпілотників. Якби у росіян була змогла утримувати парк безпілотників самостійно, вони б не звертались до Ірану. На наше щастя, у них виникли проблеми в їхньому виготовленні.

"Хоча на безпілотниках, які 17 жовтня атакували Київ, росіяни спробували встановити свої системи навігації ГЛОНАСС. Ну що ж, успіхів їм у цьому, зважаючи на те, що значна частина супутників цієї системи має впасти з орбіти до 2025 року", – підкреслив експерт Defence Express.

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