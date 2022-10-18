Як зазначають у ДТЕК Енерго, постачання електроенергії після ранкових ракетних обстрілів вдалося відновити. Так, світло з'явилося в оселях 2 108 родин Київщини.

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Подачу світла відновили за лічені години

Як зазначають у компанії, перебої з електропостачанням спостерігали також у Броварському та Вишгородському районах Київської області. Загалом же через атаку ракетами критичного об'єкта інфраструктури у Деснянському районі столиці без світла залишалися понад 2 тисячі родин.

Відомо, що повернути світло до домівок вдалося усього за дві години. Для цього використали резервну схему живлення. У відновлювальних роботах брали участь 2 бригади фахівців, а також 2 одиниці спеціальної техніки.

Користувачів компанії просять розумно споживати електроенергію. Якщо виникає необхідність користуватися енергомісткими пристроями, то бажано вмикати їх бодай по черзі. Це дозволить знизити навантаження на систему й уникнути перебоїв у постачанні світла.

Ворог убив кількох співробітників ДТЕК Енерго

Раніше у компанії повідомили, що масована ракетна атака по об'єктах енергетичної інфраструктури України не минулася без жертв. На жаль, внаслідок обстрілу загинуло кілька співробітників ДТЕК Енерго.

Спочатку мовилося про сімох постраждалих. Пізніше у компанії уточнили, що одного із них медикам не вдалося врятувати, тож він помер дорогою до лікарні.

Невдовзі надійшла інформація і від Київської міської прокуратури. У ній попередньо йшлося про двох загиблих, а також одного пораненого на об'єкті інфраструктури, в який влучили вороги у Деснянському районі. Втім, у відомстві не уточнили, чи мовиться про те, що в лікарні помер ще один з-поміж поранених. Тож поки очікуємо на уточнення відповідних даних.

Додамо, що російські військові обстріляли цього ранку відразу декілька областей. Прильоти зафіксували у Києві, Дніпрі, Харкові, а також на Житомирщині.

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