В ефірі 24 каналу експерт у питаннях енергетики Геннадій Рябцев зазначив, що користуватися приладами можна. Рекомендації Укренерго й Обленерго не містять заборони. Користуйтеся будь-якими побутовими приладами, навіть тими, що споживають велику кількість електричної енергії.

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"Проте робіть це зосереджено. Не вмикайте всі без винятку побутові прилади, наприклад, у вечірні години – особливо з 18 до 20", – акцентував Рябцев.

В рекомендаціях міститься від 6 до 10 зранку й від 17 до 23 ввечері. Але все ж таки пікові години споживання це ввечері з 18 до 20, можливо, до 21,

– повідомив експерт у питаннях енергетики.

За його словами, якщо ви приходите з роботи й вмикаєте все, що у вас можна увімкнути, починаючи від освітлення й завершуючи електричною плитою, праскою. холодильником, посудомийною машиною, теплою підлогою, мікрохвильовою пічкою, телевізорами, компʼютерами, тобто все-все. Тоді зрозуміло, що через таке нераціональне використання оператори будуть змушені застосовувати примусові відключення споживачів, в тому числі й домогосподарств.

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Рябцев пояснив, що відразу після обстрілів, якщо пошкоджено обʼєкт інфраструктури, варто очікувати декілька годинних відключень. Саме тому важливо робити запаси тієї ж самої води. Особливо питної, але й не забувати про технічну. Адже прямим наслідком влучань в енергетичні обʼєкти є припинення або обмеження водопостачання. Оскільки помпи на водоканалах живляться електричною енергією.

Ще раз хочу наголосити. Так, енергетична система пошкоджена. Так, їй наносяться достатньо суттєві та вразливі удари,

– зазначив Геннадій Рябцев.

"Проте, по-перше, вона має достатньо великий запас міцності. По-друге, працює декілька десятків тисяч висококласних спеціалістів, які знають, що потрібно робити та які заходи потрібно реалізувати для того, щоб відновити електропостачання в повному обсязі", – наголосив експерт.

Він додав, що також не варто забувати про те, що діють українські сили ППО. Вони збивають щонайменше половину крилатих ракет, які здатні були б нанести набагато більшої шкоди нашим енергетичним обʼєктам.

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