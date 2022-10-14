Про це 24 каналу розповів політолог та директор Агентства розвитку Приазов’я Костянтин Батозький. За його словами, уся сучасна економіка не може обійтися без надійного постачання електроенергії. Без неї не проходить газ по газогонах і нафта в нафтопроводах.

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Потрібно зберегти генерувальні потужності

Як наголошує Батозький, зараз Україні надзвичайно важливо зберегти усі свої генерувальні потужності. Насамперед – це атомна енергетика, яка постійно створює електроенергію для користувачів.

У наявних умовах енергетики роблять титанічну роботу, щоб електроенергія була доступна в усіх регіонах України. Однак звичайні люди також можуть їм допомогти.

На державному рівні важливо забезпечити безпеку генерувальних потужностей. А люди мають по-новому підійти до використання електроенергії. Потрібно заощаджувати її. Дуже важливо не використовувати електрику в часи пікових навантажень – зранку та ввечері,

– зазначив Батозький.

За його словами, якщо це виходить, варто користуватися пральною машинкою лише вночі. Або ж відмовитися від обігріву підлоги, кондиціонерів, обігрівачі на ті ж пікові години.

"Від цього варто відмовитися на часи пікових навантажень. І використовувати вночі. Тоді електроенергію важко збувати. Якщо будемо користуватися вночі, то зробимо легше нашій енергосистемі", – наголосив Батозький.

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