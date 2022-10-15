Глава Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі телемарафону прокоментував наслідки ракетного удару. Київщина опинилася під вогнем ворога зранку 15 жовтня.

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Унаслідок обстрілу Київщини немає жертв

Олексій Кулеба заявив, що внаслідок обстрілу немає загиблих чи поранених. Водночас у своєму фейсбуці Кулеба уточнив, що після ранкового обстрілу однієї з громад Київщини є "серйозні наслідки на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури".

Кулеба наголосив, що наразі важливо вжити заходів, щоб навантаження на енергосистему із 17:00 до 22:00 години не було таким піковим, як зазвичай. Тому глава Київської ОВА закликав жителів Київщини економити електроенергію.

Кулеба повідомив, що одразу після закінчення повітряної тривоги всі служби почали працювати над ліквідацією наслідків. За його словами, станом на 15:50 ліквідація наслідків ракетного удару продовжувалася, зокрема відбувалися ремонтні роботи.

Росія атакувала Київську область: головне

Окупанти близько 7 ранку завдали ракетного удару по Київській області. Російські військові вкотре протягом цього тижня атакували Київську область.

В "Укренерго" повідомили, що ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі Київщини. Через значні руйнування енергетичної інфраструктури у Києві можуть впровадити відключення світла. Зокрема, у Києві та області у суботу може не бути світла з 18:00 до 23:00.

В Офісі Президента вже закликали киян і мешканців Київської, Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей економити світло.

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