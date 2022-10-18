За даними видання, трагедія трапилась в іранському місті Ардебіль. Відомо, що силовики прийшли в середню школу для дівчаток 13 жовтня.

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Силовики у Іран до смерті побили 16-річну дівчину

За даними Координаційної ради професійних асоціацій вчителів Ірану, деякі з побитих силовиками учениць потрапили в лікарню, деяких арештували. Госпіталізували також і 16-річну школярку Асру Панахі.

Вже 14 жовтня школярка померла в лікарні від отриманих травм. Після цього в країні почалась нова хвиля протестів.

Проте, чоловік, який назвав себе дядьком загиблої, заявив, що вона нібито померла від вродженої вади серця. Окрім того, місцева влада Ардебіля також озвучила свої варіанти:

мовляв, дівчина нібито покінчила життя самогубством;

також там додали, що в іранському парламенті заявили: "Асра Панахі випила таблетки і від цього померла, ну і чорт з нею".

Що цьому передувало

Варто пригадати, що масові протести в країні спалахнули у вересні, коли іранські силовики, які називаються "поліцією моралі", до смерті побили 22-річну Махсу Аміні. Причиною побиття стало нібито неправильне носіння хіджабу.

Після цього у країні спалахнули масові протести. На них жінки обрізали собі волосся та палили хіджаби. Іранські силовики затримували протестувальників. Внаслідок дій силовиків навіть загинули люди. Станом на 25 вересня відомо про 41 жертву.

За інформацією іранських правозахисників, станом на 18 жовтня в країні вже вбили не менш ніж 215 протестувальників. Окрім того, правозахисна організація Amnesty International 17 жовтня повідомила, що під час протестів в Ірані загинули щонайменше 23 неповнолітні людини.

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