Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він наголосив, що з боку Путіна, напевно, було обіцяне Ірану щось дуже серйозне.

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Що міг Путін пообіцяти Ірану за дрони

Яковенко припускає, що в обмін на дрони-камікадзе Путін, найімовірніше, запропонував допомогу у виготовленні ядерної бомби.

Це цілком можливо, тому що Іран як союзник, який має ядерну бомбу. Ще раз наголошую, у мене немає інсайда",

– заявив він.

Російський опозиційний журналіст підкреслив, що це є лише гіпотезою. Можливі й інші варіанти, зокрема, глава Кремля міг підтримати Іран фінансово.

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Не виключена й релігійна складова

Яковенко наголосив, що очевидним є лише те, що Путін пообіцяв Ірану щось серйозне у відповідь на надання Росії дронів-камікадзе.

Тому що Іран, дійсно, зробив ставку. Зараз він дуже серйозно допомагає Путіну. Чому це робить Лукашенко – зрозуміло. Чому це робить Іран? Тут може бути і релігійна складова,

– сказав журналіст.

Адже, за його словами, путінська Росія заявляє, що бореться з сатанізмом. Іран же говорить про те, що він бореться з сатаною. А сатаною в цьому випадку є США. Оскільки Сполучені Штати допомагають Україні, то Іран, відповідно, допомагає Росії.

Яковенко зауважив, що релігійна складова не виключена. Але все ж, найімовірніше, що Ірану було запропоновано щось більш матеріальне.

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