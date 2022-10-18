Про це 24 каналу сказав військовий експерт Микола Саламаха. За його словами, іранські дрони використовують не ту систему керування, яку можна заглушити радіо-електронною боротьбою.

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Що треба робити Україні

Саламаха зазначив, що Україні потрібно розгортати систему боротьби з таким типом озброєння. Насамперед мовиться про мережу постів спостереження, щоб вчасно виявляти, і розгортати мобільні групи, озброєні великокаліберними кулеметами.

А також на тих об'єктах, які є для ворога першочерговими цілями. А це об'єкти інфраструктури й енергетики,

– сказав військовий експерт.

Він наголосив, що на панівних висотах треба розміщати засоби протиповітряної оборони.

У чому особливість іранських дронів

Саламаха пояснив, що іранські дрони використовують не ту систему керування, яку можна заглушити радіо-електронною боротьбою.

Це дрони, які використовують систему Global Positioning System або її аналог. Якщо враховувати, що це іранські дрони, в яких начинка, найімовірніше, китайська електронна, то вони, напевно, використовують китайську систему позиціонування,

– зазначив він.

Військовий експерт зауважив, що ми не маємо абсолютно жодного впливу на китайську систему позиціонування. Тому заяви людей, які обіцяють "золоті гори" і те, що ми зможемо якось боротися з цими дронами, – передусім від незнання того, що реально відбувається.

Чого бракує Україні

Саламаха заявив, що у нас немає розвиненої мережі спостереження та керування, а також достатньої кількості засобів, які потрібно використовувати для боротьби з цілями, що летять на малих швидкостях та на доволі низьких висотах.

Власне кажучи, це дуже болісне питання, яке можна було спрогнозувати вже кілька років тому і розвивати ці всі речі. На жаль, ми цей момент проспали,

– зазначив військовий експерт.

За його словами, досвід показує, зокрема, приклад участі Радянського Союзу у війні у В'єтнамі проти американців, що на це потрібно щонайменше пів року.

До речі! Російські загарбники застосовують тип безпілотника Shahed-136, який окупанти називають "Герань-2". Ця не високотехнологічна зброя завдає чимало клопоту українським бійцям та нашій системі ППО.

Атака Києва дронами-камікадзе: головне

17 жовтня російські загарбники обстріляли дронами-камікадзе Шевченківський район Києва. Загалом у столиці зафіксували 4 прильоти.

Російські військові ввечері 17 жовтня знову запустили дрони-камікадзе по Київщині. На цей раз безпілотники залетіли і на Черкащину.

Внаслідок атаки Києва іранськими дронами загинули мирні жителі. На місці зруйнованого будинку рятувальники знайшли 5 тіл.

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