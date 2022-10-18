Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Николай Саламах. По его словам, иранские дроны используют не ту систему управления, которую можно заглушить радиоэлектронной борьбой.

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Что нужно делать Украине

Саламаха отметил, что Украине следует развертывать систему борьбы с таким типом вооружения. Прежде всего, речь идет о сети постов наблюдения, чтобы вовремя выявлять, и разворачивать мобильные группы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами.

А также на объектах, которые являются для врага первоочередными целями. А это объекты инфраструктуры и энергетики,

– сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что на господствующих высотах нужно размещать средства противовоздушной обороны.

В чем особенность иранских дронов

Саламаха объяснил, что иранские дроны используют не ту систему управления, которую можно заглушить радиоэлектронной борьбой.

Это дроны, использующие систему Global Positioning System или ее аналог. Если учитывать, что это иранские дроны, в которых начинка, скорее всего, китайская электронная, то они наверняка используют китайскую систему позиционирования.

– отметил он.

Военный эксперт отметил, что мы не имеем никакого влияния на китайскую систему позиционирования. Поэтому заявления людей, обещающих "золотые горы" и то, что мы сможем как-то бороться с этими дронами, – прежде всего от незнания того, что реально происходит.

Чего не хватает Украине

Саламаха заявил, что у нас нет развитой сети наблюдения и управления, а также достаточного количества средств, которые нужно использовать для борьбы с целями, летящими на малых скоростях и достаточно низких высотах.

Собственно говоря, это очень болезненный вопрос, который можно было спрогнозировать уже несколько лет назад и развивать все эти вещи. К сожалению, мы этот момент проспали,

– отметил военный эксперт.

По его словам, опыт показывает, в частности, пример участия Советского Союза в войне во Вьетнаме против американцев, что на это нужно не менее полугода.

Кстати говоря! Российские захватчики применяют тип беспилотника Shahed-136, который оккупанты называют "Герань-2". Это не высокотехнологичное оружие доставляет немало хлопот украинским бойцам и нашей системе ПВО.

Атака Киева дронами-камикадзе: главное

17 октября российские захватчики обстреляли дронами-камикадзе Шевченковский район Киева. Всего в столице зафиксировали 4 прилета.

Российские военные вечером 17 октября снова запустили дроны-камикадзе по Киевщине. В этот раз беспилотники залетели и в Черкасскую.

В результате атаки Киева иранскими дронами погибли мирные жители. На месте разрушенного дома спасатели обнаружили 5 тел.

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