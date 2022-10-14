Що відомо про вбитих дітей

Таку інформацію встановила правозахисна організація Amnesty International. Там зазначили, що діти становлять 16% від загальної кількості жертв на протестах в Ірані.

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11-річному Джаваду Пушеху вистрілили у потилицю. Куля вийшла через його праву щоку й залишила велику діру.

В Amnesty International зазначили, що майже половина зареєстрованих дітей-жертв належали до групи меншин. Їх вбили іранські сили безпеки під час "кривавої п'ятниці" 30 вересня. При цьому справжня кількість жертв може бути набагато більшою.

В Ірані на протестах вбили щонайменше 23 дітей: відео

At least 23 children have been killed by security forces in Iran. pic.twitter.com/DsiVGUDPo6 — Amnesty International (@amnesty) October 14, 2022



Неповнолітні, яких вбили в Ірані / Фото Amnesty International

Зверніть увагу! Правозахисна організація Amnesty International останнім часом кілька разів потрапляла в скандали. Раніше вона звинуватила Україну, яка захищається від російської агресії, в "порушенні правил війни". А нещодавно правозахисники побачили "жорстокість" щодо мігрантів, зокрема дітей, на кордоні з Білоруссю. У Латвії таку інформацію різко заперечили.

Протести в Ірані: коротко

Протести в країні спалахнули після того, як так звана "поліція моралі" до смерті побила 22-річну Махсу Аміні за неправильне носіння хіджабу.

У різних іранських містах жінки почали знімати свої хіджаби на вулицях і різати волосся. Протестувальників жорстоко затримували. Серед них є вбиті.

Станом на 25 вересня було відомо про щонайменше 41 загиблу людину. Водночас президент Ірану Ібрагім Раїсі цинічно заявив, що "треба впоратися з тими, хто виступає проти безпеки та спокою в країні".

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