Что известно об убитых детях
Такую информацию установила правозащитная организация Amnesty International. Там отметили, что дети составляют 16% от общего количества и жертв на протестах в Иране.
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11-летнему Джаваду Пушеху выстрелили в затылок. Пуля вышла через его правую щеку и оставила большую дыру.
В Amnesty International отметили, что около половины зарегистрированных детей-жертв принадлежали к группе меньшинств. Их убили иранские силы безопасности во время "кровавой пятницы" 30 сентября. При этом истинное количество жертв может быть гораздо больше.
В Иране на протестах убили по меньшей мере 23 детей: видео
Несовершеннолетние, убитые в Иране / Фото Amnesty International
Протесты в Иране: коротко
- Протесты в стране вспыхнули после того, как так называемая "полиция морали" до смерти избила 22-летнюю Махсу Амини за неправильное ношение хиджаба.
- В разных иранских городах женщины начали снимать свои хиджабы на улицах и резать волосы. Протестующих жестоко задерживали. Среди них есть убитые.
- По состоянию на 25 сентября было известно о по меньшей мере 41 погибшем человеке. В то же время, президент Ирана Ибрагим Раиси цинично заявил, что "надо справиться с теми, кто выступает против безопасности и спокойствия в стране".