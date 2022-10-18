По данным издания, трагедия произошла в иранском городе Ардебиль. Известно, что силовики пришли в среднюю школу девочек 13 октября.

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Силовики в Иране до смерти избили 16-летнюю девушку

По данным Координационного совета профессиональных ассоциаций учителей Ирана, некоторые из избитых силовиками учениц попали в больницу, некоторых арестовали. Госпитализировали также и 16-летнюю школьницу Асру Панахи.

Уже 14 октября школьница скончалась в больнице от полученных травм. После этого в стране началась новая волна протестов.

Однако мужчина, назвавший себя дядей погибшей, заявил, что она якобы умерла от врожденного порока сердца. Кроме того, местные власти Ардебиля также озвучили свои варианты:

мол, девушка якобы покончила жизнь самоубийством;

также там добавили, что в иранском парламенте заявили: "Асра Панахи выпила таблетки и от этого скончалась, ну и черт с ней".

Что этому предшествовало

Стоит вспомнить, что массовые протесты в стране вспыхнули в сентябре, когда иранские силовики, называемые "полицией морали", до смерти избили 22-летнюю Махсу Амини. Причиной избиения стало якобы неправильное ношение хиджаба.

После этого в стране вспыхнули массовые протесты. На них женщины обрезали себе волосы и жгли хиджабы. Иранские силовики задерживали протестующих. В результате действий силовиков даже погибли люди. По состоянию на 25 сентября известно о 41 жертве.

По информации иранских правозащитников, по состоянию на 18 октября в стране уже убили не менее 215 протестующих. Кроме того, правозащитная организация Amnesty International 17 октября сообщила, что во время протестов в Иране погибли по меньшей мере 23 несовершеннолетних человека.

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