Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц. За його словами, він відповідає за їхню зброю.

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Ізраїль відмовляється передавати Україні зброю

Я хочу бути зрозумілим, ми не продавали зброю Україні, ми передавали їй гуманітарне та медичне обладнання, це має бути ясно. Але зброю ми не продавали. Ми можемо допомогти Україні "розумними" системами попередження про ракетний напад,

– заявив Ганц.

Також лідер опозиції Ізраїлю та колишній прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху виступив проти постачання зброї Україні. Він наголосив, що зброя "може потрапити до рук Ірану".

"Що стосується питання про зброю, завжди є ймовірність – і це траплялося знову і знову – що зброя, яку ми поставили, зрештою опиниться в руках Ірану і буде використана проти нас", – сказав політик.

Якої військової допомоги Україна потребує від Ізраїлю

Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що Україні потрібна інформація про іранські об'єкти військово-промислового комплексу, а також відомості про їхні потужності, розташування та виробничі можливості.

Крім цього, нам також потрібна інформація від Ізраїлю щодо їхнього досвіду боротьби з іранськими безпілотниками, ракетами або іншою зброєю.

Мусієнко зазначив, що в Ізраїлю точно є антидронові технології, які дають можливість переривати сигнали дрона з супутника.

Нагадаємо, що Україна вирішила надіслати уряду Ізраїлю офіційну ноту з проханням невідкладно надати системи ППО. Київ хоче започаткувати співробітництво щодо отримання Україною відповідних технологій.

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