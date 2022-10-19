Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який знову може очолити уряд, заявив, що вважає нинішню політику Ізраїлю щодо українсько-російської війни "розсудливою".

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Нетаньягу відкинув ідею постачання зброї Україні

Прем'єр переконаний, що якщо Ізраїль передасть Україні зброю, вона може опинитися в руках Ірану. Мовляв, влада Ізраїлю боїться, що їхня зброя може бути використана проти них.

У питанні про зброю завжди є ймовірність, і це траплялося, що зброя, яку ми поставили на одному полі бою, зрештою опиниться в руках Ірану і буде використана проти нас,

– сказав він.

Нетаньягу додав, що на Голанських висотах, де Ізраїль намагається перешкодити Ірану створити другий ліванський фронт, їхні вороги вже використовують зброю ізраїльського виробництва.

Він додав, що Ізраїль допомагає "розсудливо", приймаючи українських біженців та надаючи гуманітарну допомогу.

У Нетаньягу дуже тісні стосунки з Путіним

Під час єдиного телемарафону заступник Директора Центру східних досліджень Сергій Данилов зауважив, що у Нетаньягу, який скоріше, за все знову стане прем'єром, має тісні стосунки з Путіним. З президентом Росії експрем'єр зустрічався значно частіше, ніж з президентом США.

Він, скоріше за все, буде прислухатися до позиції тих, хто вважає, що відносини з Росією для Ізраїлю важливіші, ніж вступати в проксі-війну з Іраном на нашому фронті,

– вважає він.

Зауважимо, що Україна вирішила надіслати уряду Ізраїлю офіційну ноту з проханням невідкладно надати системи ППО.

Позиція Ізраїлю щодо допомоги Україні

Після масованих російських обстрілів 10 – 11 жовтня Україна зверталася до Ізраїлю з проханням допомогти із системами ППО "Залізний купол" та зенітно-ракетними комплексами Barak-8. Ізраїль буцімто відмовив через страх перешкоджання Росією здійснення операцій у Сирії.

Проте у ЗМІ була інформація, нібито Ізраїль міг надати Україні розвідувальні дані про іранські дрони-камікадзе.

Однак після передачі Іраном ракет до Росії в Ізраїлі змінили свою позицію. Заговорили про більшу допомогу Києву.

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