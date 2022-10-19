Об этом сообщил министр обороны Израиля Бенни Ганц. По его словам, он отвечает за их оружие.

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Израиль отказывается передавать Украине оружие

Я хочу быть понятным, мы не продавали оружие Украине, мы передавали им гуманитарное и медицинское оборудование, это должно быть ясно. Но оружие мы не продавали. Мы можем помочь Украине "умными" системами предупреждения о ракетном нападении,

– заявил Ганц.

Также лидер оппозиции Израиля и бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил против поставок оружия Украине. Он отметил, что оружие "может попасть в руки Ирана".

"Что касается вопроса об оружии, всегда есть вероятность – и это случалось снова и снова – что оружие, которое мы поставили, в конечном итоге окажется в руках Ирана и будет использовано против нас", – сказал политик.

Какая военная помощь Украине требуется от Израиля

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что Украине нужна информация об иранских объектах военно-промышленного комплекса, а также сведения об их мощностях, расположении и производственных возможностях.

Кроме того, нам также нужна информация от Израиля об их опыте борьбы с иранскими беспилотниками, ракетами или другим оружием.

Мусиенко отметил, что у Израиля точно есть антидроновые технологии, позволяющие прерывать сигналы дрона со спутника.

Напомним, что Украина решила послать правительству Израиля официальную ноту с просьбой безотлагательно предоставить системы ПВО. Киев хочет начать сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий.

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