Подружжя загинуло 17 жовтня під час обстрілу Києва дронами-камікадзе. Вагітну жінку знайшли в обіймах коханого чоловіка Богдана разом із їхнім котом.

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Подруга сім'ї пригадала, яким було молоде подружжя

Подруга сім'ї Анна Петрукова розповіла, що у трагедію складно повірити та й не хочеться.

Вони були дуже світлими людьми й мали сильні почуття одне до одного: не вдавали сім'ю, а були нею. Разом ще з 2012 року. Спочатку жили у Рівному, а у 2014 році переїхали до Києва,

– пригадала жінка.

За її словами, у двокімнатній квартирі на вулиці Жилянській сім'я прожила майже 3 роки. Анна пригадала, що Віка була тактовна, ніжна, освічена, вміла підтримати, ніколи не гналась за брендами, грошима та прагнула допомогти мамі, яка залишилась у Рівному.

Подруга родини пригадала, що:

коли почалась повномасштабна війна, Віка тимчасово поїхала до Рівного;

в Київ повернулись у липні, хоч в цьому не було необхідності, адже Богдан достатньо заробляв, цього вистачало для них обох;

але Віка хотіла повернутись на улюблену роботу. Вона працювала сомельє в київському магазині алкоголю GoodWine.

"Вони довго хотіли дитинку, мріяли про це. Коли Віка завагітніла і сказала нам про те, всі були щасливі разом з ними. Мені б хотілося, щоб у нас в суспільстві було більше таких людей, як вони", – пригадала подруга.



Загибла жінка була на 6 місяці вагітності / Фото з фейсбуку Анни Петрукової

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Клієнт Вікторії пригадав, що вона була прекрасною професіоналкою

Клієнт Вікторії у GoodWine Дмитро Деркач пригадав, що не може сказати, що вони були добре знайомі з Вікою, проте часу спілкування вистачило, щоб зрозуміти, якою чудовою людиною вона була.

Дуже привітливою, позитивною, життєрадісною. Вона також була прекрасною професіоналкою, знавчинею вина, і залюбки ділилася знаннями,

– пригадав Дмитро Деркач.

Він також розповів, що познайомився з Вікою на винних курсах, коли чоловік проходив тримісячну програму у школі GoodWine. Чоловік пригадав, що Віка була чудовим лектором.

"Після цього я часто зустрічав її у магазині та консультувався з нею. Після початку війни ми рідко бачились, але я стежив за її дописами про вино у соцмережах. Це дійсно велике горе, велика втрата", – розповів чоловік.

Що відомо про трагедію

Вдосвіта 17 жовтня Росія іранськими дронами-камікадзе атакувала Шевченківський район Києва. Внаслідок атаки загинули чотири людини.

На одному з іранських дронів був напис "За Бєлгород", тобто окупанти вкотре підтвердили, що є терористами та готові вбивати цивільних.

Володимир Зеленський заявив, що український народ не зламати. Президент опублікував відео того, як працюють рятувальники на місці катастрофи.

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