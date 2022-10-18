Жертвами російських терористів стали працівники одного з об'єктів критичної інфраструктури. Загалом ворог атакував 2 такі об'єкти.
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Тіла людей знайшли під завалами
Більше деталей про жертв розповіли у ДСНС. За словами речника відомства Олександра Хорунжого, російська ракета влучила в об'єкт інфраструктури на Лівому березі. Після прильоту будівля загорілася.
Рятувальники локалізували пожежу о 10:40, а через годину – повністю ліквідували. Площа загоряння склала близько 1400 квадратних метрів. Під час розбору завалів працівники ДСНС виявили тіла людей. Водночас Хорунжий повідомив про 2 загиблих і 1 постраждалого.
Зауважимо, до гасіння пожежі залучали близько 120 рятувальників та 25 одиниць техніки. Роботи на місці події тривають.