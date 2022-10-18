Так, росіяни влучили в інфраструктурні об'єкти. Про це повідомили у ДСНС України.

Важливо На Київщині відновили електропостачання після прильоту у Деснянському районі

Які наслідки ранкового удару по Києву

За попередньою інформацією, відомо про двох загиблих та одного травмованого, якому допомогу надали на місці. Вогнеборці ліквідували 2 осередки пожеж.

Наразі рятувальники проводять розбір завалів та пошук людей під ними.

Від ДСНС на місці працює 30 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 123 людини особового складу.

Що відбувається у Києві на місці прильоту / фото ДСНС України

Що відомо про ранковий обстріл Києва

18 жовтня пролунали вибухи на Лівому березі Києва. Згодом журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що в одному з районів столиці зникло світло.

Кирило Тимошенко повідомив, що, за попередньою інформацією, зафіксовані три прильоти. Ворог поцілив в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі Києва.

Міський голова Віталій Кличко розповів, що у Києві окупанти атакували Деснянський район. Він зазначив, що удар зафіксований в об'єкт критичної інфраструктури столиці. До місця влучання вирушили усі необхідні служби.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що внаслідок атаки загинула одна людина, а ще двоє зазнали поранень.

Також Кличко заявив, що наразі частково обмежили надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на Лівому березі. Він зазначив, що подекуди можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води.

Згодом Кличко повідомив, що внаслідок атаки на критичну інфраструктуру Києва загинули троє людей. Це – співробітники одного з об’єктів критичної інфраструктури. Також два об'єкти зазнали значних пошкоджень.

Мер наголосив, що міські служби роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації.

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