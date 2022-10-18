Жертвами российских террористов стали работники одного из объектов критической инфраструктуры. Всего враг атаковал 2 таких объекта.
К теме Кличко призвал киевлян экономить электроэнергию и воду
В результате сегодняшней атаки на критическую инфраструктуру Киева погибли три человека. Это сотрудники одного из объектов критической инфраструктуры,
– сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Тела людей нашли под завалами
Больше деталей о жертвах рассказали в ГСЧС. По словам спикера ведомства Александра Хорунжего, российская ракета попала в объект инфраструктуры на Левом берегу. После прилета здание загорелось.
Спасатели локализовали пожар в 10:40, а через час – полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила около 1 400 квадратных метров. Во время разбора завалов работники ГСЧС обнаружили тела людей. В то же время Хорунжий сообщил о 2 погибших и 1 пострадавшем.
Отметим, к тушению пожара привлекали около 120 спасателей и 25 единиц техники. Работы на месте происшествия продолжаются.
Читайте также Спасатели показали последствия утреннего удара россиян по Киеву
Последствия обстрела Киева
После обстрела инфраструктуры столицы во многих домах на Левом берегу города пропали свет и вода. Из-за этого Кличко призвал к экономии тех киевлян, у которых есть водо- и электроснабжение. В то же время все остальные могут набрать воду из бюветов и сделать запас. Пока неизвестно, когда полностью возобновят поставки, но специалисты активно работают над этим.
К теме – в ОП предупредили об отключении света по всей Украине: видео