Супруги погибли 17 октября во время обстрела Киева дронами-камикадзе. Беременную женщину нашли в объятиях любимого Богдана вместе с их котом.

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Подруга семьи вспомнила, какими были молодые супруги

Подруга семьи Анна Петрукова рассказала, что в трагедию сложно поверить и не хочется.

Они были очень светлыми людьми и испытывали сильные чувства друг к другу: не притворялись семьей, а были ею. Вместе еще с 2012 года. Сначала жили в Ровно, а в 2014 году переехали в Киев,

– вспомнила женщина.

По ее словам, в двухкомнатной квартире по улице Жилянской семья прожила почти 3 года. Анна вспомнила, что Вика была тактична, нежна, образована, умела поддержать, никогда не гналась за брендами, деньгами и стремилась помочь маме, которая осталась в Ровно.

Подруга семьи вспомнила, что:

когда началась полномасштабная война, Вика временно уехала в Ровно;

в Киев вернулись в июле, хотя в этом не было необходимости, ведь Богдан достаточно зарабатывал, этого хватало для них обоих;

но Вика хотела вернуться на любимую работу. Она работала в киевском магазине алкоголя GoodWine.

"Они долго хотели ребенка, мечтали об этом. Когда Вика забеременела и сказала нам ою этом, все были счастливы вместе с ними. Мне бы хотелось, чтобы у нас в обществе было больше таких людей, как они", – вспомнила подруга.



Погибшая женщина была на 6 месяце беременности / Фото из фейсбука Анны Петруковой

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Клиент Виктории напомнил, что она была прекрасной профессионалкой

Клиент Виктории в GoodWine Дмитрий Деркач вспомнил, что не может сказать, что они были хорошо знакомы с Викой, однако времени общения хватило, чтобы понять, каким прекрасным человеком она была.

Очень приветливой, позитивной, жизнерадостной. Она также была прекрасной профессионалкой, знатоком вина, и охотно делилась знаниями,

– вспомнил Дмитрий Деркач.

Он также рассказал, что познакомился с Викой на винных курсах, когда мужчина проходил трехмесячную программу в школе GoodWine. Мужчина вспомнил, что Вика была отличным лектором.

"После этого я часто встречал ее в магазине и консультировался с ней. После начала войны мы редко виделись, но я следил за ее сообщениями о вине в соцсетях. Это действительно большое горе, большая потеря", – рассказал мужчина.

Что известно о трагедии

На рассвете 17 октября Россия иранскими дронами-камикадзе атаковала Шевченковский район Киева. В результате атаки погибли четыре человека.

На одном из иранских дронов была надпись "За Белгород", то есть оккупанты в очередной раз подтвердили, что являются террористами и готовы убивать гражданских.

Владимир Зеленский заявил, что украинский народ не сломается. Президент опубликовал видео того, как работают спасатели на месте катастрофы.

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