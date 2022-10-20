Іранські дрони – не привід допомагати Україні зброєю

Однак сподіватися на відкриту підтримку України Ізраїлем не варто навіть з урахування регулярного використання іранської зброї. Про це 24 каналу розказав політолог Олег Саакян.

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Проста істина, яку потрібно було збагнути давно, і значна частина вже збагнула. Ворог мого ворога – не завжди мій друг, друг мого ворога – не завжди мій ворог, чи, навпаки, мій друг – не завжди ворог для мого ворога,

– зауважив він.

За словами політолога, це чітко простежується, наприклад, у відносинах Туреччини з Росією та Україною, у Карабаському конфлікті та відносинах України з Азербайджаном і Вірменією, та, звісно, у трикутнику Україна – Іран – Ізраїль.

Російський вплив на Ізраїль

Саакян підкреслив, що те, що для Ізраїля Іран є ворогом – не означає, що Ізраїль одразу стане другом і союзником для України. Адже тут є ще й Росія, а в Ізраїлі – велика російськомовна діаспора, яка перебуває під впливом російських медіа та живе російським дискурсом. Ба більше, Росія значно впливає на електоральну ситуацію в Ізраїлі, і там чудово усвідомлюють ці важелі впливу і те, як вони здатні розхитати ситуацію всередині країни.

"Тому Ізраїль убезпечує себе і "заграє" з Росією, намагаючись зберегти хороші відносини, щоб не отримати для себе внутрішньополітичного негативу і не отримати політичної кризи", – пояснив політолог.

Відтак, на його переконання, наразі про відкриту допомогу України Ізраїлем не може йти мови, хоча існують певні вікна можливостей для невідкритої підтримки.

Олег Саакян про позицію Ізраїлю щодо допомоги Україні: дивіться відео

Якої допомоги від Ізраїлю потребує Україна

Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, що нашій державі насамперед потрібна інформація про потужності та можливості іранського ВКП, аби розуміти, до чого потрібно готуватися. Крім того, Україна хотіла б отримати від Ізраїлю інформацію про їхній досвід боротьби з іранськими безпілотниками та ракетами.

Звичайно, самої інформації буде мало, тож до категоричної відмови Ізраїлю Україна розраховувала якщо не на засоби ППО, то принаймні на антидронові технології, які дають можливість переривати сигнали дрона з супутника, та відповідні системи, які можуть знищувати безпілотники.