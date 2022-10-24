Один з українських чиновників, неофіційно повідомив журналістам, що Ізраїль надав розвідувальні дані, корисні для націлювання на іранські безпілотники.

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Ізраїль добре володіє інформацією про іранські дрони

На фоні масованих атак України іранськими дронами-камікадзе, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю із проханням надати засоби ППО. Міністром оборони Ізраїлю Бенні Ганц відкинув це прохання, переважно тому, оскільки Ізраїль залежить від співпраці з Росією. Проте, за його словами, Ізраїль надасть системи раннього попередження.

Крім цього, український чиновник розповів, що Ізраїль надав розвідувальні дані, корисні для націлювання на іранські безпілотники.

Іран надасть Росії більше БпЛА

США засудили Тегеран за допомогу Росії. Тож Штати вважають, що через це Іран може передати окупантам ще більше дронів.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що "шахід – не така складна ціль". Його непогано видно на радарах, проте вкрай важливо, щоб у зоні прольоту дрона були засоби, які могли б його збити. Наразі в Україні ще недостатньо засобів ППО.

Іноземні партнери почали постачати Україні більше засобів протиповітряної оборони. Також Україні очікує від США систему "Вампір" – невеликий компактний протибезпілотний ракетний комплекс, який можна встановлювати на кузов звичайного пікапа. Це нещодавно розроблена технологія захисту від дронів, яка може діяти далі, ніж кулемет, але при цьому досить портативна, щоб її можна було швидко направити на курс польоту дронів.

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