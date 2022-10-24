Один из украинских чиновников, неофициально сообщил журналистам, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники.

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Израиль хорошо владеет информацией об иранских дронах

На фоне массированных атак Украины иранскими дронами-камикадзе, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Израилю с просьбой предоставить средства ПВО. Министром обороны Израиля Бенни Ганц отверг эту просьбу, в основном потому, что Израиль зависит от сотрудничества с Россией. Однако, по его словам, Израиль предоставит систему раннего предупреждения.

Кроме этого, украинский чиновник рассказал, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники.

Иран предоставит России больше БпЛА

США осудили Тегеран за помощь России Поэтому Штаты считают, что из-за этого Иран может передать оккупантам еще больше дронов.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что "шахид – не такая сложная цель". Его неплохо видно на радарах, однако крайне важно, чтобы в зоне пролета дрона были средства, которые могли бы его сбить. Пока в Украине еще недостаточно средств ПВО.

Иностранные партнеры начали поставлять Украине больше средств противовоздушной обороны. Также Украина ожидает от США систему "Вампир" – небольшой компактный противобеспилотный ракетный комплекс, который можно устанавливать на кузов обычного пикапа. Это недавно разработанная технология защиты от дронов, которая может действовать дальше пулемета, но при этом достаточно портативна, чтобы ее можно было быстро направить на курс полета дронов.

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