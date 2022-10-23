Про це мовиться у звіті Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR).

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Ізраїль вдарив по лінії збірки іранських безпілотників

За даними SOHR, Ізраїль завдав удару по об'єкту, де зберігалися важливі деталі та обладнання для збирання іранських безпілотників.

Ізраїльські ракети вдарили в районі військового аеропорту Дімас. Внаслідок цього повністю знищилися військове матеріально-технічне забезпечення та обладнання.

Окрім цього, зазнали пошкоджень радар і злітно-посадкова смуга аеропорту. Чи були внаслідок обстрілу жертви та постраждалі, наразі невідомо.

Партії зброї, боєприпасів і деталей для виробництва безпілотників прибули до військового аеропорту Дімас у січні 2022 року. Останнім часом Іран та бойовики, яких він підтримує, майже повністю контролювали цей аеропорт.

Ба більше, члени Хезболли проводили там бурові роботи для зберігання стратегічної зброї, привезеної Іраном поблизу сирійсько-ліванського кордону.

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Іран може надати Росії більше безпілотників

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати засудили Тегеран за допомогу Кремлю. Проте через це Іран, ймовірно, може передати Росії ще більше дронів.

Ми вважаємо, що Росія отримала десятки цих безпілотників з Ірану, і, можливо, у розробці є ще більше,

– зазначив Блінкен.

За його словами, США вже працюють над протидією зусиллям Ірану та намагаються посилити здатність України відбивати атаки росіян.

Раніше Блінкен також розкритикував залежність Росії від експорту зброї з Ірану. Зокрема, держсекретар зазначив, що це є ознакою відчаю Кремля на тлі спроб США накласти санкції та підірвати російську промисловість.

Цікаво! ЄС 20 жовтня затвердив санкції проти Ірану за продаж "шахідів" Росії. Зокрема, обмеження застосували до організацій, які постачають безпілотники.

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