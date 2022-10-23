Під час телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів більше про дрони-камікадзе. Він наголосив на тому, що ці повітряні цілі не так уже й складно збивати.

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Збити дрон легко, але є "але"

Наголошуємо, що запаси ракет у Росії не безлімітні. Тож ворог усе частіше атакує нашу державу саме дронами-камікадзе. І, як свідчить статистика, збивають їх сили ППО надзвичайно ефективно. Водночас на результативність впливає кілька моментів.

Шахід – не така складна ціль. Він має доволі велику відбиваючу поверхню – 2,5 метра розмах крил – балалайка летить. Скажімо, її видно доволі непогано на радарах,

– підкреслив Ігнат.

Водночас він наголосив на умовах, які впливають на збиття БпЛА. За словами Ігната, важливо, щоб у зоні прольоту дрона були засоби, які могли б його збити. У такому випадку радіолокаційні радари його виявляють, після чого здійснюється запуск ракети, яка ліквідує загрозу з неба.

Ворог атакував Миколаївщину дронами

Цієї ночі неспокійно було мешканцям Миколаївської області. Її російські загарбники намагалися атакувати дронами-камікадзе. Як зазначають у Повітряному командуванні "Південь", вдалося збити 11 БпЛА типу "Shahed-136". Відомо, що ще три ліквідували інші підрозділи Сил оборони Півдня.

Останні новини про іранські дрони

За словами Блінкена, Іран може продовжувати постачати Росії дрони-камікадзе. Він додав, що США уже працюють над протидією зусиллям Тегерану. Також роблять усе можливе, щоб посилити можливості України відбивати ворожі атаки.

Зеленський вкотре відреагував на атаки дронами. Президент України наголосив, що Іран постачає Росії вбивства за криваві гроші. Зауважимо, що офіційний Тегеран надання БпЛА країні-агресорці продовжує заперечувати.

Додамо, що Іран вже пригрозив Британії, Німеччині та Франції за те, що країни підтримали розслідування щодо безпілотників.

Наостанок зазначимо, що напередодні Юрій Ігнат пояснив, для чого нашій державі ударні БпЛА. За його словами, їхня наявність дозволить завдавати симетричних ударів по об'єктах ворога.

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