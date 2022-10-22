Ба більше, іранський уряд виступає проти розслідування щодо постачання Росії своїх БпЛА. Відповідну ініціативу України вже підтримали Німеччина, Франція та Велика Британія.

Цікаво Постачання дронів Росії: під посольством Ірану в Угорщині українці та іранці вийшли на протест

Зеленський прокоментував використання іранських дронів в Україні.

Президент розповів, що Іран неодноразово публічно заперечував продаж Росії своїх дронів-камікадзе.

"І ми зараз бачимо сотні ударів по Україні, по столиці, по цивільній інфраструктурі, по школах, біля університетів, по університету, і вимкнення нашої енергетики, теплогенерації. Просто для того, щоб люди не пережили цю зиму. Вбивають людей або голодом, що було на морі, блокування, або холодом, те, що вони зараз роблять", – зазначив Зеленський.

Дивіться інтерв'ю Володимира Зеленського:

Глава держави вважає, що в такому випадку не можна говорити про якусь довіру.

Іран постачає їм дрони, постачає їм вбивства, вбивства українців. Це їхня домовленість, Домовленість за гроші. Отакі криваві гроші, які Іран заробляє,

– наголосив президент.

Він зауважив, що окупанти можуть казати, що нічого не брали. Мовляв, немає фінансових розрахунків.

"Дивіться, тут не питання, хто кому що передає – гроші або не гроші, якісь там технології тощо. Ми говоримо про конкретику – Іран передав дрони, якими вбивали українців. Продовжують вбивати. Не 1, не 2, не 5, не випадковість, а сотні. Сотні!" – додав Зеленський.

За його словами, Україна знає, що замовлення та домовленості йдуть на тисячі дронів-камікадзе. Однак сотні безпілотників вже точно передали.

"Їм не можна вірити. І я ще раз підкреслю – там питання не в людях. Там їхні суспільства, і вони всередині держави можуть промивати їм голови, мозок, як це робить Росія. Розповідати суспільству: "Ми нічого не продавали тощо, так і є". Але це брехня. Чиста брехня. Ось і все. Вони вбивають наших людей", – підсумував глава держави.

Зверніть увагу! В американському Інституті вивчення війни спробували відповісти на питання, чому Іран допомагає окупантам. Експерти вважають, що країна вважає Росію та Китай своїми стратегічними партнерами – тими, хто нібито допоможе повалити верховенство США. Й оскільки Україна продовжує успішно протистояти російській агресії, то Іран допомагає Кремлю.

Варто подивитися – Буданов вразив заявою про іранські дрони: відео