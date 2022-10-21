В Інституті з вивчення війни зауважили, що у Білому домі не мають жодних сумнівів, що іранські військові перебувають у Криму. Там вони допомагають росіянам атакувати за допомогою безпілотників-камікадзе мирне населення нашої держави, а також цивільну інфраструктуру.

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Росія та Іран продовжують відверто брехати

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час свого виступу повідомив, що до Криму вирядили невелику частину фахівців з Ірану. За його словами, "Тегеран зараз безпосередньо залучений на землі та шляхом надання зброї, яка... вбиває мирних мешканців і руйнує цивільну інфраструктуру". Водночас він зауважив, що обидві держави продовжать брехати, що не співпрацюють одна з одною.

Але росіяни самі розбовкують правду. Наприклад, член Громадської ради Міноборони Росії Руслан Пухов під час прямого ефіру 20 жовтня не прослідкував за язиком. Він свято вірив, що мікрофон ще не увімкнений, тож сказав ведучим: "ми не будемо сильно розгойдувати човен, тому прошу вас не надто (зосереджуватися – 24 канал) на цих іранських (безпілотниках – 24 канал), як у тій класичній історії: "у вас є дупа, але немає для цього слова".

В Ірані страшно бояться США

Тим часом як влада Росії, так і Ірану всіляко заперечує надання безпілотників-камікадзе. І ця країна продовжить підтримувати російське військо, які б на неї не наклали санкції. А пов'язано це з тим, що іранські лідери вважають, що їм необхідна допомога саме від Москви. Це, на їхню думку, дозволить змінити світовий порядок під проводом США. Можливо, б і дозволило, але країна-агресорка щоденно демонструє одні лише поразки. Тож не найкращого собі союзника вибрали в Ірані.

Зауважують укладачі звіту, що іранські чиновники та державні ЗМІ наголошують на необхідності розширення стратегічних відносин з Росією та Китаєм. Власне, ці дві країни, переконані в Тегерані, зможуть зсунути з умовного п'єдесталу США.

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Й оскільки успіхи України можуть звести нанівець прагнення Ірану, то він спробує всіляко опиратися цьому. І саме для цього країна, швидше за все, продовжуватиме військову підтримку Росії найближчими місяцями. Щоб владі Владіміра Путіна у Кремлі нічого не загрожувало.

Іранські дрони – квіточки. У цьому переконаний військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що на Україну очікує значно більше проблем, коли Іран постачатиме Росії ще й ракети.

На тлі допомоги Іраном Росії, американський політолог Раміс Юнус поділився прогнозом, чи отримає Україна нарешті далекобійні ракети. На його думку, це може відбутися найближчими тижнями. І цим питанням займається не лише наша влада, а й міжнародні партнери.

Що стосується самих іранських ракет, то вони вкрай небезпечні. Відомо, що до цілі вони можуть долетіти за 313 секунд. Мовиться про снаряди типу "Скад", здатні за цей час долати 300 кілометрів.

І збивати такі ракети українській ППО буде значно складніше. А пов'язано це з самою конструкцією снарядів. Адже їхня головна частина у польоті відділяється.

Варте уваги – чим ще небезпечні іранські ракети: дивіться відео