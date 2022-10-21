Відносно невелика кількість іранців надає технічну підтримку російським загарбникам, однак Тегеран бере участь у конфлікті "безпосередньо на землі" та шляхом надання зброї. Про це заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

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Інструктори вже допомагають атакувати Україну

За словами Кірбі, інструктори вже були в Криму, коли Київ атакували дронами 17 жовтня. Вони доклались до цього.

Ми оцінюємо, що іранські військові перебували в Криму та допомагали Росії в цих операціях,

– переконаний Кірбі.

Речник Держдепу Нед Прайс на щоденному брифінгу також підтвердив, що іранські військові перебували в Криму і допомагали Росії атакувати дронами Україну протягом останніх днів, інформує Reuters. Чиновник запевнив, що Штати мають достовірну інформацію, але поки що не надав доказів.

Кірбі ж додав, що США вживатимуть усіх засобів, аби викрити, стримати і протистояти постачанню Іраном цих боєприпасів.

Що цьому передувало

В американському Інституті вивчення війни також повідомляли, що іранські інструктори вже перебувають в окупованому Криму. Вони намагаються навчити російських військових користуватися дронами-камікадзе Shahed-136.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не хоче мати контактів з Іраном, оскільки країна продовжує постачати дрони в Росію. У ЗМІ з'явилась інформація про нову партію безпілотників, а також ракети. Відтак дипломат закликав ввести санкції проти Ірану.

Після цього Євросоюз затвердив санкції. До обмежень долучилася і Велика Британія.

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