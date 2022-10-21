На цьому тлі проблема надання далекобійних ракет Україні буде актуальнішою. Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус.
Зверніть увагу Іран може надати Росії ракети: чи зірвуть постачання і чи отримає Україна далекобійну зброю
Експерт зазначив, що постачання далекобійних ракет Україні може розпочатися вже найближчим часом.
Наскільки я розумію, у найближчі кілька тижнів проблему далекобійних систем для України можуть вирішити. Я думаю, що цим уже займаються не лише самі українці, а і їхні союзники у США та Великій Британії,
– пояснив оглядач.
Коли Україна отримає ATACMS: дивіться відео
За його словами, найважливіша проблема на сьогодні для України – це іранські балістичні ракети, які може отримати Росія.
"Дуже важливо підходити до всього системно, оскільки це проблема не одного дня. Захід та США мають розуміти, що якщо вони не хочуть повторення у Росії того, що було з Іраном раніше, вони мають кардинально змінити свої підходи та чітко сьогодні заявити, що агресію проти України здійснюють три країни: Росія, Білорусь та Іран", – додав Юнус.
На його думку, щодо цих трьох країн Заходу та Україні потрібно приймати стримувальні рішення на всіх напрямках: політичному, дипломатичному, економічному та військово-технічному.
Читайте також Чи зменшиться допомога Україні від США після виборів до Конгресу: відповідь Піонтковського
Вас також може зацікавити – чому США не дають Україні далекобійні ракети ATACMS: дивіться відео
"Ракетна" проблема для України: що відомо
- Україна і США наразі продовжують вести переговори щодо надання далекобійних ракет для HIMARS. Передати їх зможуть вже цього року.
- На початку жовтня стало відомо, що Україна знову попросила США надати ракети ATACMS. Київ запевнив, що готовий узгоджувати цілі майбутніх атак такою зброєю.
- Водночас Іран продовжує таємно допомагати Росії з озброєнням. Так, окрім безпілотників, Тегеран може передати Москві ще й балістичні ракети на 300 та 700 кілометрів.