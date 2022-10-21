На цьому тлі проблема надання далекобійних ракет Україні буде актуальнішою. Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус.

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Експерт зазначив, що постачання далекобійних ракет Україні може розпочатися вже найближчим часом.

Наскільки я розумію, у найближчі кілька тижнів проблему далекобійних систем для України можуть вирішити. Я думаю, що цим уже займаються не лише самі українці, а і їхні союзники у США та Великій Британії,

– пояснив оглядач.

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За його словами, найважливіша проблема на сьогодні для України – це іранські балістичні ракети, які може отримати Росія.

"Дуже важливо підходити до всього системно, оскільки це проблема не одного дня. Захід та США мають розуміти, що якщо вони не хочуть повторення у Росії того, що було з Іраном раніше, вони мають кардинально змінити свої підходи та чітко сьогодні заявити, що агресію проти України здійснюють три країни: Росія, Білорусь та Іран", – додав Юнус.

На його думку, щодо цих трьох країн Заходу та Україні потрібно приймати стримувальні рішення на всіх напрямках: політичному, дипломатичному, економічному та військово-технічному.

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