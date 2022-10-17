Зокрема мова йде про системи ППО, РСЗВ, артилерія, зенітно-ракетні комплекси та багато іншого. Список наданої нам зброї вражає, однак під час війни мало зброї не буває, і завжди потрібно більше, адже вона точно не заіржавіє. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Що найбільше допомогло ЗСУ

Він зауважив, що один із найважливіших видів озброєння з представленого Резніковим переліку – це, звичайно, артилерія 155-го калібру, яка відпрацювала на фронті "на п'ять з плюсом". За словами експерта, її ніяк не можна порівнювати зі старою радянською артилерію 152-го калібру, яка стріляє далеко не так далеко і потужно.

HIMARS – це взагалі "хіт сезону", хоча їм вже щонайменше кілька десятків років. Тобто не лише HIMARS, а й інші реактивні системи залпового вогню, M270 і MARS, та боєприпаси до них. Ті ракети, які у нас є, M31 з дальністю до 80 кілометрів, звичайно, зробили свій вклад,

– констатував Світан.

Яка ще зброя потрібна Україні

Експерт наголосив, що до пускових установок РСЗВ, хотілося б отримати далекобійні ракети ATACMS, що стріляють на 300 кілометрів, а може навіть і PrSM з дальністю до 500 кілометрів. "Тобто ми десь з-під Шостки могли б дістати до Москви", – зауважив він.

Крім того, Україна потребує і літаків, наприклад, F16, які можуть нести ракети, що використовуються у ЗРК NASAMS та IRIS-T, які передають нам і по "Рамштайну". Також, аби прикрити країну на дальніх підступах, був би корисним комплекс ППО Patriot.

"Не завадили б "Томагавки", які ми просимо, але не бачимо. "Томагавки" – це ракети, так звана паритетна зброя, яка може працювати по Росії до глибини 2 – 2,5 тисячі кілометрів. До Уралу ми могли б вражати усі військові об'єкти, аеродроми, місця зберігання та місця пусків, тобто убезпечити наше небо та землю принаймні від авіаційного та ракетного видів ураження", – додав Світан.

До того ж критично бракує українській армії і танків. Так, Abrams і Leopard 2 суттєво допомогли б нашим військовим, попри те, що це – важкі танки, які були потрібніші влітку. Хоч цього комплексу озброєння у пакетах допомоги України наразі не видно, на думку військового експерта, переговори про постачання танків все ж ідуть.

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Результати останнього "Рамштайну"

Чергове засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 12 жовтня – після масованих ракетних атак по Україні напередодні. Оскільки стало чітко зрозуміло, що Росія націлилася на критичну інфраструктуру України, союзники нашої держави обговорювали насамперед постачання систем протиповітряної оборони.

Також на зустрічі Контактної групи не забули й про надання Україні реактивної артилерії, танків, бойових машин та бронетранспортерів. Разом із тим військовий експерт Петро Черник зауважив, що не все про, що говорили на "Рамштайні", вийшло у публічний простір. За його словами, до 70% того, що надійде Україні за результатами цієї зустрічі, не буде озвучено.