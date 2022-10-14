Про це 24 каналу сказав радник голови ОПУ Олексій Арестович. Він наголосив, що після того, як Путін обстріляв Україну ракетами, у світі відбуваються титанічні зміни.

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Яке озброєння отримає Україна

Арестович зазначив, що, навіть судячи з різних уривків, Україна отримає машини розмінування, протидронове обладнання та системи протиповітряної оборони.

Золотий збройовий дощ, який на нас посипався впродовж двох днів, ми й близько не мріяли,

– сказав радник голови ОПУ.

Адже, наголосив він, Захід заговорив про створення інтегрованої системи ППО з комплексами різної дальності, об'єднаних в єдину систему. А Франція заявила про намір поставити нам ППО, хоч дуже довго навіть не хотіла йти на ці розмови.

Нам уже називають 8 NASAMS, IRIS-T уже поставлені. Воно, звісно, не 60, як би хотілося, але вже й це добре. Тому що NASAMS – це дуже сучасний комплекс, такі прикривають Білий дім,

– зауважив Арестович.

За словами радника голови ОПУ, Франція також продовжить давати нам САУ CAESAR, бронетранспортери та боєприпаси до артилерії.

Перспективи для військової промисловості України

Арестович зауважив, що маленькою новиною також промайнула інформація щодо повної перебудови військової промисловості України.

І звучала вона приблизно так – НАТО і Україна підписали документ щодо повної перебудови нашої військової промисловості впродовж 10 років,

– наголосив радник голови ОПУ.

За його словами, це повністю міняє перспективу впродовж цього конфлікту, його завершення й перспективу майбутнього можливого.

Отримуємо в перспективі відрив, подібний до того, який існує між Ізраїлем та арабськими країнами, коли Збройні Сили України стануть настільки потужними, що будь-яка війна проти них гарантовано закінчується поразкою,

– сказав Арестович.

Тобто, підкреслив він, українська промисловість буде виробляти сучасну західну зброю. А Російська Федерація тим часом перебуватиме під санкціями.

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Декларація щодо нової політики Європи

Арестович заявив, що на цьому тлі пролунало декілька важливих заяв про ядерну війну. Навіть Еммануель Макрон заявив, що Франція не застосовуватиме ядерну зброю у відповідь на удар по Україні, але зробить усе можливе, щоб це припинити.

Крім того, за його словами, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель випустив статтю. У ній він визнав помилки Європи в оцінюванні російської агресії проти України та відносин із Росією. Боррель наголосив, що Євросоюз має сам гарантувати свою безпеку, а також "знятися з російської голки".

Слідом за Ліз Трасс це дуже серйозна заява. Це заява історичного масштабу,

– наголосив радник голови ОПУ.

Загалом, резюмував він, у світі відбуваються титанічні зміни. Вони сталися стрибком, тому що Путін вирішив обстріляти Україну ракетами.

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