Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він наголосив, що країни G7 також підтримали запропонований Зеленським план справедливого миру.

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Вперше Путін оголошений воєнним злочинцем

Піонтковський зазначив, що світова війна змінює структуру міжнародної безпеки, яку визначають держави-переможниці. Основними країнами-переможницями будуть Україна, Велика Британія й Сполучені Штати Америки.

Це новий формат системи безпеки вже складається. Фактично, ми ж бачили, що президент України Володимир Зеленський проводив селекторну нараду. Раніше він так розмовляв з очільниками українських регіонів. А зараз він проводив нараду з лідерами найбільших цивілізованих держав. І вона, дійсно, йшла під диктовку Зеленського,

– наголосив публіцист.

Він зауважив, що в комюніке країн G7 реалізовані всі вимоги України. Перший пункт стосується варварських бомбардувань Росії, які названі воєнним злочином. Наголошується на тому, що Путін та інші співучасники цього злочину будуть притягнуті до відповідальності.

Вперше Путін оголошений воєнним злочинцем. І йому обіцяне відповідне покарання. Тобто міжнародний трибунал,

– сказав Піонтковський.

За його словами, найімовірніше, що на нього чекає участь керівників гітлерівської Німеччини, які були повішені в спортивному залі Нюрнберзької в'язниці.

Піонтковський прокоментував резолюцію G7, в якій Путін оголошений воєнним злочинцем: дивіться відео

Основні пункти резолюції G7

Піонтковський зауважив, що найбільш послідовним у резолюції є пункт, в якому учасники підтримали запропонований Зеленським план справедливого миру. Цей план складається з 4 пунктів.

Перше – перемога України й повне відновлення її територіальної цілісності. Друге – гарантування безпеки України в майбутньому. В практичному сенсі – це буде негайне після здобуття перемоги й виходу на кордони 1991 року прийняття України в члени НАТО,

– сказав публіцист.

За його словами, де-факто Україна вже є членом НАТО. Всі це розуміють. Адже вона єдина країна, яка виконує обов'язки, заради яких і був створений цей Альянс.

Третє, дуже важливе. Вперше не як побажання експертів на такому високому державному рівні реконструкція України, зокрема, з використанням коштів, отриманих від репарацій, накладених на державу-агресорку. І четверте. У зв'язку з бомбардуваннями притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності,

– зазначив Піонтковський.

Він наголосив, що на Заході відбулася серйозна зміна свідомості. Про це також свідчить рішення ПАРЄ, в якому Путін названий воєнним злочинцем.

Це реакція не просто політичних діячів. Це суто людська реакція. Ця триденна картина цинічного знищення міст і, можливо, "танців радості", які йдуть по всьому російському телебаченню,

– заявив він.

Публіцист додав, що ще одним важливим моментом у підході до Росії є, зокрема, заява Байдена. У ній президент США засуджує злочини Путіна і Росії, а також обіцяє, що всі винні будуть покарані. Тобто вперше Захід припиняє розмови про нещасних росіян, які пригнічені кривавим режимом Путіна. Тож, ставлення Заходу докорінно змінилося.

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