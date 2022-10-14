Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что страны G7 также поддержали предложенный Зеленским план справедливого мира.

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Впервые Путин объявлен военным преступником

Пионтковский отметил, что мировая война изменяет структуру международной безопасности, определяемую государствами-победительницами. Основными победителями будут Украина, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

Этот новый формат системы безопасности уже составляется. Фактически мы же видели, что президент Украины Владимир Зеленский проводил селекторное совещание. Раньше он так разговаривал с руководителями украинских регионов. А сейчас он проводил совещание с лидерами величайших цивилизованных государств. И она, действительно, шла под диктовку Зеленского,

– подчеркнул публицист.

Он отметил, что в коммюнике стран G7 реализованы все требования Украины. Первый пункт относится к варварским бомбардировкам России, которые названы военным преступлением. Отмечается, что Путин и другие соучастники этого преступления будут привлечены к ответственности.

Впервые Путин объявлен военным преступником. И ему обещано соответствующее наказание. То есть международный трибунал,

– сказал Пионтковский.

По его словам, вероятнее всего, что его ждет участие руководителей гитлеровской Германии, которые были повешены в спортивном зале Нюрнбергской тюрьмы.

Пионтковский прокомментировал резолюцию G7, в которой Путин объявлен военным преступником: смотрите видео

Основные пункты резолюции G7

Пионтковский отметил, что наиболее последовательным в резолюции пункт, в котором участники поддержали предложенный Зеленским план справедливого мира. Этот план состоит из четырех пунктов.

Первое – победа и полное восстановление ее территориальной целостности. Второе – обеспечение безопасности Украины в будущем. В практическом смысле – это будет немедленное после победы и выхода на границы 1991 года принятие Украины в члены НАТО,

– сказал публицист.

По его словам, де-факто Украина уже является членом НАТО. Все это понимают. Ведь она единственная страна, исполняющая обязанности, ради которых и был создан этот Альянс.

Третье, очень важное. Впервые не в качестве пожеланий экспертов на столь высоком государственном уровне реконструкция Украины, в частности, с использованием средств, полученных от репараций, наложенных на государство-агрессорку. И четвёртый. В связи с бомбежками привлечения к ответственности всех виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности,

– отметил Пионтковский.

Он отметил, что на Западе произошло серьезное изменение сознания. Об этом также говорит решение ПАСЕ, в котором Путин назван военным преступником.

Это реакция не просто политических деятелей. Это чисто человеческая реакция. Эта трехдневная картина циничного уничтожения городов и, возможно, "танцев радости", идущих по всему российскому телевидению,

– заявил он.

Публицист добавил, что еще одним важным моментом в подходе к России является, в частности, заявление Байдена. В нем президент США осуждает преступления Путина и России, а также обещает, что все виновные будут наказаны. То есть впервые Запад прекращает разговоры о несчастных россиянах, подавленных кровавым режимом Путина. Так что отношение Запада коренным образом изменилось.

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