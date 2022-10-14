Об этом 24 каналу сказал советник главы ОПУ Алексей Арестович. Он отметил, что после того, как Путин обстрелял Украину ракетами, в мире происходят титанические изменения.

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Какое вооружение получит Украина

Арестович отметил, что, даже судя по разным отрывкам, Украина получит машины разминирования, противодроновое оборудование и системы противовоздушной обороны.

Золотой оружейный дождь, который посыпался на нас в течение двух дней, мы и близко не мечтали,

– сказал советник председателя ОПУ.

Ведь, отметил он, Запад заговорил о создании интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности, объединенных в единую систему. Франция заявила о намерении поставить нам ПВО, хотя очень долго даже не хотела идти на эти разговоры.

Нам уже называют 8 NASAMS, IRIS-T уже поставлены. Оно, конечно, не 60, как хотелось бы, но уже и это хорошо. Так как NASAMS – это очень современный комплекс, такие прикрывают Белый дом,

– заметил Арестович.

По словам советника главы ОПУ, Франция также продолжит давать нам САУ CAESAR, бронетранспортеры и боеприпасы в артиллерию.

Перспективы для военной промышленности Украины

Арестович отметил, что маленькой новостью также мелькнула информация о полной перестройке военной промышленности Украины.

И звучала она примерно так – НАТО и Украина подписали документ о полной перестройке нашей военной промышленности в течение 10 лет,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

По его словам, это полностью меняет перспективу этого конфликта, его завершение и перспективу будущего возможного.

Получаем в перспективе отрыв, подобный существующему между Израилем и арабскими странами, когда Вооруженные Силы Украины станут настолько мощными, что любая война против них гарантированно заканчивается поражением,

– сказал Арестович.

То есть, подчеркнул он, украинская промышленность будет производить современное западное оружие. А Российская Федерация в это время будет находиться под санкциями.

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Декларация о новой политике Европы

Арестович заявил, что на этом фоне прозвучало несколько важных заявлений о ядерной войне. Даже Эммануэль Макрон заявил, что Франция не будет применять ядерное оружие в ответ на удар по Украине, но сделает все возможное, чтобы прекратить это.

Кроме того, по его словам, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выпустил статью. В ней он признал ошибки Европы в оценке российской агрессии против Украины и отношений с Россией. Боррель подчеркнул, что Евросоюз должен сам обеспечить свою безопасность, а также "сняться с российской иглы".

Следом за Лиз Трасс это очень серьезное заявление. Это заявление исторического масштаба,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

В общем, резюмировал он, в мире происходят титанические изменения. Они произошли скачком, потому что Путин решил обстрелять Украину ракетами.

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