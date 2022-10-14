Об этом 24 каналу сказал советник главы ОПУ Алексей Арестович. Он отметил, что после того, как Путин обстрелял Украину ракетами, в мире происходят титанические изменения.
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Какое вооружение получит Украина
Арестович отметил, что, даже судя по разным отрывкам, Украина получит машины разминирования, противодроновое оборудование и системы противовоздушной обороны.
Золотой оружейный дождь, который посыпался на нас в течение двух дней, мы и близко не мечтали,
– сказал советник председателя ОПУ.
Ведь, отметил он, Запад заговорил о создании интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности, объединенных в единую систему. Франция заявила о намерении поставить нам ПВО, хотя очень долго даже не хотела идти на эти разговоры.
Нам уже называют 8 NASAMS, IRIS-T уже поставлены. Оно, конечно, не 60, как хотелось бы, но уже и это хорошо. Так как NASAMS – это очень современный комплекс, такие прикрывают Белый дом,
– заметил Арестович.
По словам советника главы ОПУ, Франция также продолжит давать нам САУ CAESAR, бронетранспортеры и боеприпасы в артиллерию.
Перспективы для военной промышленности Украины
Арестович отметил, что маленькой новостью также мелькнула информация о полной перестройке военной промышленности Украины.
И звучала она примерно так – НАТО и Украина подписали документ о полной перестройке нашей военной промышленности в течение 10 лет,
– подчеркнул советник главы ОПУ.
По его словам, это полностью меняет перспективу этого конфликта, его завершение и перспективу будущего возможного.
Получаем в перспективе отрыв, подобный существующему между Израилем и арабскими странами, когда Вооруженные Силы Украины станут настолько мощными, что любая война против них гарантированно заканчивается поражением,
– сказал Арестович.
То есть, подчеркнул он, украинская промышленность будет производить современное западное оружие. А Российская Федерация в это время будет находиться под санкциями.
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Декларация о новой политике Европы
Арестович заявил, что на этом фоне прозвучало несколько важных заявлений о ядерной войне. Даже Эммануэль Макрон заявил, что Франция не будет применять ядерное оружие в ответ на удар по Украине, но сделает все возможное, чтобы прекратить это.
Кроме того, по его словам, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выпустил статью. В ней он признал ошибки Европы в оценке российской агрессии против Украины и отношений с Россией. Боррель подчеркнул, что Евросоюз должен сам обеспечить свою безопасность, а также "сняться с российской иглы".
Следом за Лиз Трасс это очень серьезное заявление. Это заявление исторического масштаба,
– подчеркнул советник главы ОПУ.
В общем, резюмировал он, в мире происходят титанические изменения. Они произошли скачком, потому что Путин решил обстрелять Украину ракетами.
Массированные ракетные обстрелы городов Украины: главное
- Утром 10 октября российские войска массированно обстреляли украинские города. Всего за одно утро враг выпустил более 80 ракет, большую часть которых уничтожили силы ПВО.
- Российские оккупанты ударили по украинским городам высокоточными крылатыми ракетами наземного, морского и воздушного базирования, в том числе Х101, Х555. Они атаковали Украину из акватории Черного моря и Каспийского региона.
- В результате ракетных обстрелов повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Речь идет о 8 регионах и Киеве. Часть областей была обесточена.
- В Украине утро 11 октября началось почти так же, как день перед тем. Россия снова осуществила массовый запуск ракет и дронов по территории нашего государства.
- 11 октября россияне попали в Ладыжинскую ТЭС Винницкой области. В результате этого получили ранения 3 человека.
- Вооруженные силы России 10 и 11 октября атаковали энергетическую инфраструктуру Львова. В результате ракетных ударов полностью уничтожены 2 подстанции.