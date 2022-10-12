Росія посилила удари по цивільній інфраструктурі, електростанціям і дамбам. Вони були навмисними, аби заподіяти шкоду цивільному населенню, наголосив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

До теми США виступають за створення Заходом інтегрованої системи ППО для України

Міллі констатував, що такі атаки на цивільні об'єкти є воєнним злочином та порушенням міжнародних правил ведення війни.

Як пройшов "Рамштайн-6"

Тому на засіданні Контактної групи України у форматі "Рамштайн" союзники зосередилися на:

протиповітряній обороні,

реактивній артилерії,

танках,

бойових машинах,

бронетранспортерах.

Крім того, за словами Міллі, обговорили підготовку з широкого спектру нелетальної підтримки.

Ці системи ППО та відповідні боєприпаси є критично важливими для України, щоб продовжувати боротьбу,

– додав начальник штабів.

Він також відзначив, що ЗСУ використовують цю зброю дуже добре.

Інтегрована системи ППО для України

Глава Пентагону ЛЛойд Остін заявив, що США підтримують, аби Захід спільно створив інтегровану систему ППО України та передав Києву ракетні комплекси різної дальності.

Ці системи, за його словами, доставлять в Україну настільки швидко, наскільки це можливо. Анонсував надійний захист українського неба і глава ОП Андрій Єрмак.

Зверніть увагу! Зустріч міністрів оборони країн-учасниць НАТО та засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн") триває у шттаб-квартирі НАТО в Брюсселі. На саміті також присутній міністр оборони України Олексій Резніков.