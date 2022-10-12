Россия усилила удары по гражданской инфраструктуре, электростанциям и дамбам. Они были умышленными, чтобы нанести вред гражданскому населению, отметил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.
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Поэтому на заседании Контактной группы Украины в формате "Рамштайн" союзники сосредоточились на:
- противовоздушной обороне,
- реактивной артиллерии,
- танках,
- боевых машинах,
- бронетранспортерах.
Кроме того, по словам Милли, обсудили подготовку по широкому спектру нелетальной поддержки.