Россия усилила удары по гражданской инфраструктуре, электростанциям и дамбам. Они были умышленными, чтобы нанести вред гражданскому населению, отметил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

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Поэтому на заседании Контактной группы Украины в формате "Рамштайн" союзники сосредоточились на:

противовоздушной обороне,

реактивной артиллерии,

танках,

боевых машинах,

бронетранспортерах.

Кроме того, по словам Милли, обсудили подготовку по широкому спектру нелетальной поддержки.