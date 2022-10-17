Так, міністр оборони України разом з делегацією окрім шостого засідання "Рамштайна" взяв участь у неформальній зустрічі міністрів оборони країн НАТО та у низці двосторонніх переговорів. Говорили, зокрема, з Генеральним секретарем НАТО та очільниками оборонних відомств зі США, Канади, Німеччини, Франції, Нідерландів, Данії та Польщі.

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Шлях України та партнерів за останні 6 місяців

Також Олексій Резніков подякував західним партнерам за військову допомогу. Він запропонував колегам оцінити шлях, який вони та Україна спільно пройшли за останні 6 місяців. Як повідомив міністр оборони України, за цей час наша держава отримала:

першу з чотирьох систем ППО IRIS-T,

кілька десятків систем MLRS трьох видів (M142 HIMARS, M270, Mars II),

сотні артилерійських систем калібру 155-мм та 105-м,

сотні БТР та БМП,

сотні броньованих автомобілів,

сотні мінометів,

тисячі протитанкових ракетних комплексів,

понад тисячу переносних зенітно-ракетних комплексів,

десятки радарів різних типів,

десятки БПЛА,

протирадарні ракети HARM,

протикорабельні системи Harpoon,

тисячі одиниць різних типів стрілецької зброї та багато іншого.

Також Олексій Резніков наголосив, що за цей час тисячі українських захисників уже пройшли підготовку, а десятки тисяч готуються до навчань у країнах-партнерах. Ба більше, Україна опановує стандарти НАТО впроваджує систему альянсу LOGFAS для забезпечення обліку та логістики, проводить реформу системи оборонних закупівель, здійснює одну з наймасштабніших трансформацій сил оборони за останні 77 років. І усе це – під час активної фази бойових дій.

Тому коли я кажу, що Україна вступила до НАТО де-факто – у мене багато аргументів,

– зазначив Олексій Резніков.

Україна очікує на подальші постачання

Як підкреслив міністр оборони, на тлі зазначеного стає все менше аргументів не надавати Україні літаки та танки. Ба більше, він впевнений, що аргументи не надавати цю техніку нашій державі скоро закінчаться.

Адже Україна довела не тільки здатність надзвичайно ефективно використовувати надане озброєння на полі бою, але й продемонструвала високу відповідальність і неухильне дотримання зобов’язань,

– сказав міністр оборони.

За підсумками "Рамштайну-6" міністр оборони США Ллойд Остін та голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі публічно визнали основним пріоритетом надання допомоги у створенні інтегрованих систем ППО та ПРО для захисту українського неба від атак росіян. Це, зокрема, було сигналом для країн, які тільки розглядають можливу участь у цьому проєкті.

Велика Британія та Нідерланди після засідання оголосили про наміри надати додаткові ракети для ППО та ПРО. З Францією ж наразі ведеться діалог щодо надання ЗРК "CROTALE" та комплексів SAMP-T. Також 13 жовтня з Францією підписали міжурядову угоду щодо гранту у сфері оборони і безпеки. Завдяки цьому створять фонд, з якого у французьких виробників буде закуповуватися озброєння та військова техніка для потреб оборони України.

Професіоналізм і героїзм наших захисників і захисниць вже змінив ставлення до України у світі. До перемоги нам ще доведеться пройти великий і непростий шлях. Але навіть найзапекліші скептики втрачають останні сумніви в тому, що Україна доб’ється успіху, а керманичі Росії доведуть свою країну до катастрофи,

– підсумував Олексій Резніков.

Останні постачання озброєння Україні

12 жовтня стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні зенітні ракети на суму 15 мільйонів євро. Також планують передати системи ППО, самохідні установки та іншу військову техніку.

Новий пакет військової допомоги Україні схвалила й Естонія. Країна планує передати нове спорядження, амуніцію та боєприпаси.

11 жовтня, напередодні шостого засідання у форматі "Рамштайн", в Україну прибули 4 нові системи HIMARS від США.

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