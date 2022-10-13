Так, новий пакет військової допомоги для України в Естонії схвалили 13 жовтня. За словами прем'єрки, нам відправлять зимове спорядження.

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Естонія передасть Україні амуніцію та боєприпаси

Кая Каллас повідомила, що найближчим часом в Україну доставлять нове спорядження, амуніцію та боєприпаси для наших воїнів. Зокрема, аби захисникам було легше боротися з ворогом взимку.

Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру,

– підкреслила прем'єрка Естонії.

На новий пакет військової допомоги від Естонії вже відреагували в ОП. "Дякуємо нашим союзникам", – зазначив Андрій Єрмак.

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Що вже передали міжнародні партнери: останні новини

Напередодні в Україну прибули з Німеччини нові системи ППО IRIS-T. До речі, це надсучасна версія озброєння, яку наша держава на полі бою випробує першою .

. Також Міноборони Німеччини повідомило про поставку додаткових реактивних систем залпового вогню MARS II та самохідних артилерійських систем Panzerhaubitze 2000.

Нідерланди відправлять нам зенітні ракети для ППО. Про тип та кількість снарядів не повідомили, однак зазначили, що їхня вартість перевищує 15 мільярдів євро.

11 жовтня в Україну прибули ще 4 додаткові системи HIMARS від США. Це відбулось напередодні шостого засідання у форматі "Рамштайн". Також у США виступили за те, щоб Захід спільно створив інтегровану систему ППО для України та передав Києву ракетні комплекси різної дальності.

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