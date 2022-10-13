Так, новий пакет військової допомоги для України в Естонії схвалили 13 жовтня. За словами прем'єрки, нам відправлять зимове спорядження.
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Естонія передасть Україні амуніцію та боєприпаси
Кая Каллас повідомила, що найближчим часом в Україну доставлять нове спорядження, амуніцію та боєприпаси для наших воїнів. Зокрема, аби захисникам було легше боротися з ворогом взимку.
Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру,
– підкреслила прем'єрка Естонії.
На новий пакет військової допомоги від Естонії вже відреагували в ОП. "Дякуємо нашим союзникам", – зазначив Андрій Єрмак.
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Що вже передали міжнародні партнери: останні новини
- Напередодні в Україну прибули з Німеччини нові системи ППО IRIS-T. До речі, це надсучасна версія озброєння, яку наша держава на полі бою випробує першою.
- Також Міноборони Німеччини повідомило про поставку додаткових реактивних систем залпового вогню MARS II та самохідних артилерійських систем Panzerhaubitze 2000.
- Нідерланди відправлять нам зенітні ракети для ППО. Про тип та кількість снарядів не повідомили, однак зазначили, що їхня вартість перевищує 15 мільярдів євро.
- 11 жовтня в Україну прибули ще 4 додаткові системи HIMARS від США. Це відбулось напередодні шостого засідання у форматі "Рамштайн". Також у США виступили за те, щоб Захід спільно створив інтегровану систему ППО для України та передав Києву ракетні комплекси різної дальності.
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