Литовський міністр оборони Арвідас Анусаускас запевнив, що його країна не зупиниться у підтримці України. Литва й далі буде надійним союзником нашої держави.

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Яку допомогу надасть Литва

Збройним Силам України передамо зимовий одяг та спорядження, виділимо додаткові кошти на матеріальне забезпечення наступного року, надамо 120-міліметрові міномети на платформі 113,

– розповів міністр.

Також Литва надасть українській армії бронемашини, тепловізори й безпілотники. Усе це допоможе нашим військовим ще краще ліквідовувати окупантів і звільняти наші землі.

Литовці у день народження Путіна оголосили збір для ЗСУ

Громадяни Литви вже купували українцям турецькі безпілотники Bayraktar TB2. На день народження президента Росії Владіміра Путіна вони також вирішили допомогти українцям й зібрати гроші. Литовський журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас розповів, що зібрані гроші підуть на закупівлю дронів, мін тощо.

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Велика Британія надасть ЗСУ ракети для NASAMS

13 жовтня стало відомо й про військову допомогу для України від Великої Британії. Міністр оборони Бен Воллес заявив, що ЗСУ нададуть ракети середньої дальності AIM-120 AMRAAM для американських зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

Передача озброєння відбудеться "найближчими тижнями".

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