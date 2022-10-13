Литовский министр обороны Арвидас Анусаускас заверил, что его страна не остановится в поддержке Украины. Литва и дальше будет надежным союзником нашего государства.

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Какую помощь предоставит Литва

Вооруженным Силам Украины передадим зимнюю одежду и снаряжение, выделим дополнительные средства на материальное обеспечение в следующем году, предоставим 120-миллиметровые минометы на платформе 113,

– рассказал министр.

Также Литва предоставит украинской армии бронемашины, тепловизоры и беспилотники. Все это поможет нашим военным еще лучше ликвидировать оккупантов и освобождать наши земли.

Литовцы в день рождения Путина объявили сбор для ВСУ

Граждане Литвы уже покупали украинцам турецкие беспилотники Bayraktar TB2. В день рождения президента России Владимира Путина они также решили помочь украинцам и собрать деньги. Литовский журналист и телеведущий Андрюс Тапинас рассказал, что собранные деньги пойдут на закупку дронов, мин.

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Великобритания предоставит ВСУ ракеты для NASAMS

13 октября стало известно и о военной помощи для Украины от Великобритании. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что ВСУ предоставят ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM для американских зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Передача вооружения состоится "в ближайшие недели".

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