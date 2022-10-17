Так, министр обороны Украины вместе с делегацией, кроме шестого заседания "Рамштайна", принял участие в неформальной встрече министров обороны стран НАТО и в ряде двусторонних переговоров. Говорили, в частности, с Генеральным секретарем НАТО и руководителями оборонных ведомств из США, Канады, Германии, Франции, Нидерландов, Дании и Польши.

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Путь Украины и партнеров за последние 6 месяцев

Также Алексей Резников поблагодарил западных партнеров за военную помощь. Он предложил коллегам оценить путь, который они и Украина прошли совместно за последние 6 месяцев. Как сообщил министр обороны Украины, за это время наше государство получило:

первую из четырех систем ПВО IRIS-T,

несколько десятков систем MLRS трех видов (M142 HIMARS, M270, Mars II),

сотни артиллерийских систем калибра 155-мм и 105-м,

сотни БТР и БМП,

сотни бронированных автомобилей,

сотни минометов,

тысячи противотанковых ракетных комплексов,

более тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов,

десятки радаров разных типов,

десятки БпЛА,

противорадарные ракеты HARM,

противокорабельные системы Harpoon,

тысячи единиц разных типов стрелкового оружия и многое другое.

Также Алексей Резников подчеркнул, что за это время тысячи украинских защитников уже прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах. Более того, Украина овладевает стандартами НАТО, внедряет систему Альянса LOGFAS для обеспечения учета и логистики, проводит реформу системы оборонных закупок, осуществляет одну из самых масштабных трансформаций сил обороны за последние 77 лет. И все это – во время активной фазы боевых действий.

Поэтому, когда я говорю, что Украина вступила в НАТО де-факто – у меня много аргументов,

– отметил Алексей Резников.

Украина ожидает дальнейших поставок

Как подчеркнул министр обороны, на фоне этого становится все меньше аргументов не предоставлять Украине самолеты и танки. Более того, он уверен, что аргументы не предоставлять эту технику нашему государству скоро закончатся.

Ведь Украина доказала не только способность чрезвычайно эффективно использовать предоставленное вооружение на поле боя, но и продемонстрировала высокую ответственность и неукоснительное соблюдение обязательств,

– сказал министр обороны.

По итогам "Рамштайна-6" министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли публично признали основным приоритетом оказание помощи в создании интегрированных систем ПВО и ПРО для защиты украинского неба от атак россиян. Это, в частности, было сигналом для стран, только рассматривающих возможное участие в этом проекте.

Великобритания и Нидерланды после заседания объявили о намерениях предоставить дополнительные ракеты для ПВО и ПРО. С Францией же ведется диалог по предоставлению ЗРК "CROTALE" и комплексов SAMP-T. Также 13 октября с Францией было подписано межправительственное соглашение по гранту в сфере обороны и безопасности. Благодаря этому будет создан фонд, из которого у французских производителей будет закупаться вооружение и военная техника для нужд обороны Украины.

Профессионализм и героизм наших защитников и защитниц уже изменил отношение к Украине в мире. До победы нам еще предстоит пройти большой и непростой путь. Но даже самые ожесточенные скептики теряют последние сомнения в том, что Украина добьется успеха, а вожди России доведут свою страну до катастрофы,

– подытожил Алексей Резников.

Последние поставки вооружения Украине

12 октября стало известно, что Нидерланды передадут Украине зенитные ракеты на сумму 15 миллионов евро. Также планируется передать системы ПВО, самоходные установки и другую военную технику.

Новый пакет военной помощи Украине одобрила и Эстония. Страна планирует передать новое снаряжение, амуницию и боеприпасы.

11 октября, накануне шестого заседания в формате "Рамштайн", в Украину прибыли 4 новых системы HIMARS от США.

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