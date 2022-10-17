Миссия EUMAM Ukraine – это яркое доказательство того, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеп Боррель.

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Миссия ЕС – это ответ на запрос Украины о военной поддержке

Военную миссию создали в ответ на запрос нашего государства. EUMAM Ukraine должна обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ. А также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, способствующих проведению подготовки.

Миссия будет действовать на территории стран-членов ЕС. Ее возглавит директор Сил военного планирования и проведения операций вице-адмирал Эрве Блежан. Планируется, что миссия продлится ориентировочно два года. В целом ЕС планирует потратить 106,7 млн евро.

Мы усиливаем нашу поддержку Украины в защите от незаконной агрессии России. Миссия военной помощи ЕС будет обучать ВСУ, чтобы они могли продолжать свою мужественную борьбу,

– подчеркнул Боррель.

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ЕС выделил Украине 500 миллионов евро помощи

Кроме того, Европейский совет одобрил финансовую помощь для Украины. Дополнительно выделили 500 миллионов евро. Согласно обнародованным данным, объем поддержки соответствует приоритетам, которые определили украинские власти.

В частности, 490 миллионов евро должны потратить на вооружение для оборонных целей. Еще 10 миллионов – на средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо. Также на эти средства должны обеспечить обслуживание и ремонт военной техники, которую уже получила Украина.

Любопытно! Это уже шестой транш ЕС. В целом, помощь Украине от ЕС достигает 3,1 миллиарда евро.

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